Сносит все: в ВСУ показали, как танк Challenger-2 "грызет" российские "зубы дракона" (видео)

Для преодоления российских фортификационных сооружений к британской технике приделали специальный ковш.

Related video

Украинские военные показали, как британский танк Challenger-2 преодолевает "зубы дракона", которые Россия использует в качестве заградительных сооружений вдоль линии фронта. Соответствующее видео 25 мая разместили в Telegram-канале "Цитадель.Схід", который ведут украинские защитники.

Танк буквально "снес" заграждения, подобные тем, что используют Вооруженные силы РФ. Для этого к военной техники прикрепили специальный ковш.

Танки Challenger-2 в Украине

11 мая Министерство обороны Великобритании подтвердило прибытие в Украину всех обещанных танков Challenger 2. Об этом сообщил государственный секретарь по вопросам обороны Бен Уоллес во время выступления в парламенте.

Уоллес тогда отметил, что украинские экипажи проходили подготовку на этих танках как и в Великобритании, так и на украинских полигонах, и теперь украинские танкисты готовы их эксплуатировать.

Что известно о танке Challenger-2

Согласно открытым источникам, Challenger 2 является основным боевым танком третьего поколения армии Соединенного Королевства. Он состоит на вооружении армий Британии, Омана и теперь еще и Украины.

Фото: Википедия

Экипаж танка Challenger-2 состоит из четырех человек. Танк имеет запас хода 550 км и может развивать максимальную скорость 59 км/ч. Он оснащен 120-мм нарезной пушкой L30A1. Боекомплект пушки составляет 52 выстрела.

Напомним, 24 мая посол Украины в Германии Алексей Макеев показал танки Leopard 1A5, которые Берлин в содружестве с партнерами обещали передать Киеву.

Также сообщалось, что компания Elbit Systems UK подписала контракт с Минобороны Великобритании, согласно которому она обязуется поставить тренажеры наземного маневрирования (GMST) для бронемашин Boxer и танков типа Challenger 3.