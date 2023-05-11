Все обещанные Лондоном танки Challenger 2 уже прибыли на территорию Украины , — Уоллес

Глава британского оборонного ведомства отметил, что украинские экипажи проходили подготовку и в Великобритании, и в Украине. Теперь они готовы к эксплуатации полученной техники.

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Министр обороны Великобритании 11 мая заявил, что все танки Challenger 2 которые британская сторона обещала поставить для нужд Сил обороны уже прибыли в Украину. Об этом глава ведомства заявил в ходе очередного заседания, трансляция которого велась на сайте британского парламента.

"Я знаю, что все наши танки прибыли в Украину, многие наши запчасти, многие наши бронемашины. Они все находятся в стране", — заявил Уоллес

Глава ведомства также подтвердил, что украинские экипажи проходили подготовку на этих танках как и в Великобритании, так и на украинских полигонах, и теперь украинские танкисты готовы их эксплуатировать.

"На них провели обучение и учения, как здесь в Британии, так и потом в Украине, и я знаю, что украинские войска используют их", — заявил Уоллес, отвечая на вопросы парламентариев по Украине.

Кроме того глава британского Минобороны подтвердил отправку в Украину крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. В ходе выступления Уоллес уточнил, что ракет сейчас или находятся в Украине или только направляются в страну.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Великобритания уже могла передать Украине ракеты Storm Shadow, необходимы Силам обороны в предстоящем контрнаступлении. Данное вооружение, уточнили журналисты, вошло в новый пакет военной помощи Киеву, который значительно расширяет ударный потенциал ВСУ.