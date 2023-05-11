Бьют на 250 км: Великобритания передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow, — CNN

По информации источника, новый пакет помощи значительно расширяет ударный потенциал ВСУ накануне контрнаступления, однако использовать оружие вне Украины — запрещено.

Related video

Великобритания могла уже передать Украине несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, которые пригодятся украинским защитником во время контрнаступления. Об этом сообщает издание CNN 11 мая.

По имеющейся информации, Вооруженные силы Украины получили от партнеров новый вид оружия, который значительно расширил ударный потенциал военных накануне масштабных событий на фронте.

Storm Shadow является крылатой ракетой большой дальности, а также имеет скрытые возможности. Дальность стрельбы составляет более 250 километров и это чуть меньше, нежели дальность американских ATACMS, которые Украина желала получить с начала полномасштабного вторжения.

Отдельно источник утверждает, что возможности этого оружия позволяют Украине нанести удары вглубь территорий, которые временно находятся под контролем российских захватчиков. Кроме того, официальный Киев обязался не наносить при помощи этого оружия удары по территории РФ.

Такая помощь британских партнеров "меняет правила игры с точки зрения дальности, как заявил анонимный высокопоставленный военный представитель США.

До поставок этих ракет, максимальная дальность оружия, которое предоставляли США, составляла всего 80 километров и этого было недостаточно.

Это уже не первый случай, когда Великобритания опережает Белый дом в поставках вооружения. В январе Лондон заявил о передаче танков Challenge 2, а потом и Вашингтон выделил для ВСУ танки M-1 Abrams.

Storm Shadow: что известно о ракетах из Великобритании

Крылатая ракета воздушного базирования Storm Shadow является совместной разработкой британской British Aerospace и французской Matra и основой при разработке вооружения стали противоракеты Apache.

Носители ракет:

Mirage 2000D;

Rafale;

Tornado;

EurofighterTyphoon.

Примечательно, что дальность ракеты для Вооруженных сил Франции и Великобритании составляет 560 километров, однако для экспорта выдают лишь чуть больше 250. По информации CNN, именно они были отправлены в Украину.

Масса Storm Shadow составляет 1300 килограмм, 450 из которых — боевая часть. Основными целями, как говорится в материале Фокуса, являются командные пункты противника, подлодки, мосты, а также другие стратегические объекты.

Основные характеристики Storm Shadow:

масса — 1300 кг;

длина – 5,1 метра;

диаметр — 480 мм;

масса боеголовки – 480 кг;

максимальная скорость – 1000 км/ч;

радиус действия — 560 км или более 250 в экспортном варианте.

Напомним, 9 мая появились первые сообщения о том, что Великобритания собирается передать Украине крылатые ракеты Storm Shadow. О своих намерениях премьер-министр страны Риши Сунак заявлял еще в феврале и вот от разговоров перешли к действиям.

10 мая сообщалось, что США не против, если Великобритания отправит Украине дальнобойные ракеты. Но, при этом, в Вашингтоне пока что не собираются менять свою позицию касаемо отправки ATACMS.