Поддержка Великобритании: вторая группа ВСУ завершила обучение на САУ AS90 (фото)

В Минобороны Великобритании заявили, что данная программа поддержки ВСУ является частью неизменного обязательства страны поддерживать Украину в борьбе против России.

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В Великобритании завершила обучение вторая группа украинских артиллеристов. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Вторая группа украинских артиллеристов завершила обучение на 155-мм САУ AS90, начатое ранее в этом году. Программа является частью неизменного обязательства Великобритании поддерживать Украину в борьбе против России", — говорится в сообщении.

Что известно про САУ AS90?

AS-90 — британская самоходная артиллерийская установка (САУ) класса самоходных гаубиц. Создана фирмой "Виккерс" в 1981 — 1986 годах и предназначалась для замены как устаревших британских САУ "Эббот", так и САУ M109 производства США. В ходе серийного производства с 1992 по 1995 год, было выпущено 179 AS-90, не считая прототипов.

AS-90 сменили в Британской армии все остальные типы артиллерии, как самоходные так и буксируемые, за исключением легких буксируемых гаубиц L118 и РСЗО и применялись ими в бою в ходе Иракской войны. Лицензионное производство башни от AS-90 осуществляется в Польше.

Технические характеристики САУ AS90?

Экипаж: 5

Длина, м: 9,07

Ширина, м: 3,3

Высота, м: 3

Бронирование, мм: 17

Масса, т: 45

Калибр главного орудия, мм: 155

Дальность стрельбы ОФС: 24,9 км (39 клб), 30 км (52 клб)

Скорострельность: максимальный темп: 3 выстрела за 10 секунд; средний темп: 2 выстрела в минуту в течение 60 минут.

Вспомогательное вооружение: 7,62-мм пулемет L7

Боекомплект: 48 снарядов и картузных зарядов (31 в башне и 17 в корпусе.

Двигатель: дизельный Cummins VTA903T (660 л/с, V8, 4-х тактный, жидкостное охлаждение, турбонаддув)

Преодоление преград: брод 1,5 м; ров 2,8 м; градиент 60°

Напомним, что первая группа украинских бойцов завершила обучение на Challenger 2 и САУ AS90.

А в мае в ВСУ показали, как тренируются на танках Challenger 2 преодолевать российские "зубы дракона" и другие фортификационные сооружения.