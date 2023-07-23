Танковий кулак "Кракена": у ГУР показали ефектні кадри тренування екіпажів (фото, відео)

За словами бійців підрозділу, навчання на полігонах дасть змогу підвищити бойову ефективність українських танкістів.

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Окремий розвідувально-диверсійний підрозділ Kraken Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України показав навчання танкових екіпажів на полігонах. Відповідне відео було опубліковано в Telegram-каналі Kraken 23 липня.

На опублікованих кадрах українські танкісти проходять бойове злагодження для більш ефективної роботи на фронті.

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"Системні злагодження та навчання на полігонах — запорука успіху в наступальних операціях на фронті", — зазначили в повідомленні підрозділу Kraken.

На відео бійці використовують танки Т-72 та Т-80.

Спецпідрозділ Kraken сформовано ветеранами полку "Азов", офіцерами ГУР МОУ, ультрас і добровольцями в березні 2022 року в Харкові. За своєю чисельністю еквівалентний полку. За словами глави ГУР Кирила Буданова, Kraken є "одним із найбільш боєздатних підрозділів" в Україні.

Нагадаємо, 22 липня командування Десантно-штурмових військ показало можливості британських танків Challenger 2 на озброєнні ЗСУ.

Раніше, 21 червня, повідомлялося, що українська армія отримала першу партію танків Leopard 1A5 з Німеччини.