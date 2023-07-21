Німеччина доставила в Україну перші 10 танків Leopard 1A5

Попри слабке бронювання німецькі танки мають якісну оптику, гармату та систему керування вогнем, які не гірші за аналоги на радянських танках.

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Українська армія отримала першу партію танків Leopard 1A5 із Німеччини. Про це стало відомо зі звіту німецького уряду, на якому вказана вся військова допомога ЗСУ.

20 липня на сайті відзвітували про постачання Україні додаткової допомоги. В неї увійшло:

10 танків Leopard 1A5;

20 кулеметів для Leopard 2, БМП Marder та БТР Dachs;

1035 артилерійських боєприпасів 155-мм та димових боєприпасів;

12 причепів та мостову систему;

10 радарів;

16 вантажівок Zetros;

100 тисяч аптечок.

Відомо, що загальна кількість танків Leopard 1A5, яку передадуть західні партнери, складатиме понад 100 одиниць. Модернізація 1А5 була створена у 1987 році. Танк отримав стабілізатор озброєння, покращений захист, новий прицільний комплект та компʼютеризовану систему керування вогнем EMES 18, яка була в основі танка Leopard 2. Тому за деякими показниками Leopard 1A5 знаходиться на рівні радянських Т-72Б, Т-80 та Т-64БВ, а в якості оптичних засобів він може їх навіть обходити. Слабким місцем у Leopard 1 є бронювання, яке намагались посилити під час кожної наступної модернізації.

Нагадаємо, 13 червня міністр оборони Борис Пісторіус анонсував постачання Україні понад 100 танків Leopard 1.

14 липня бійці ЗСУ опублікували перші кадри шведських танків Stridsvagn 122 в Україні.