Дольше стандартов НАТО: почему ВСУ изменили тактику подготовки мобилизованных, — полковник Британии

Командование Вооруженных сил Украины попросило партнеров продлить срок военной подготовки мобилизованных на западных полигонах. Подобное решение назвали "рискованным", поскольку меньше людей пройдет тренировки, хоть и получит лучшие навыки, чем рядовой новобранец НАТО.

Великобритания организовала военную подготовку украинцев согласно программе "Интерфлекс", при этом бойцы находятся на полигонах не пять, а семь недель, сообщило медиа Business Insider. Таким образом командование ВСУ предоставило приоритет "качеству над количеством", объясняется в статье.

Медиа пообщалось с командиром программы военной подготовки в Британии полковником Бордманом. Собеседник BI поддержал позицию украинцев, которые выбрали новую тактику, видя существенное преимущество ВС РФ в живой силе, боеприпасах и технике. Генштаб ВСУ попросил держать солдат на полигонах подольше, и это показалось партнерам неожиданной просьбой. Впрочем, есть понимание, что Украина сосредоточилась на других аспектах, а не на тактике РФ забрасывать фронт "мясом".

"Идея заключается в том, что они будут более смертоносными, более эффективными, когда вернутся на передовую", — пояснил полковник.

Военная подготовка — какие проблемы обучения

Бордман уточнил, что решение Генштаба об увеличении продолжительности военной подготовки все же имеет недостатки.

Один из них — это то, что в течение года происходит меньше циклов обучения, то есть — тренируется меньшее количество пополнения ВСУ. [Подсчеты показывают, что 5 недель подготовки — это ориентировочно 10 циклов, а семь — около семи. Возможно уменьшение количества подготовленных бойцов, условно, на треть].

Вторая проблема — инструкторы НАТО, которые ведут учения, иногда не имеют опыта реальных боевых действий. С этой проблемой пытаются справиться, пояснил полковник. По его словам, украинцы предоставляют свои рекомендации в соответствии с новыми боями, и это учитывают во время обучения.

С другой стороны, Запад видит неизменную тактику ВС РФ, которые устраивают "мясорубки" для собственных солдат. Украина пытается действовать лучше обученными солдатами с использованием современной техники, в то время как россияне бросают вперед пехоту с минимальной подготовкой на старой технике, подытожило медиа.

"[Россияне] вернулась к советской форме на поле боя, предпочитая массу над маневром, количество над качеством, мощность над возможностями, жестокость над точностью и мобилизацию над готовностью", — говорится в статье.

Business Insider сообщил, что программу "Интерфлекс" в Британии с 2022 года прошло 56 тысяч военных ВСУ. Также напомнили, что в Украине увеличили время обучения с 30 дней до 45: решение приняли еще летом 2024 года.

Отметим, Фокус писал об особенностях военной подготовки бойцов ВСУ в Британии. На видео с полигона показали украинских военных, которые ведут учебный бой в бетонных руинах и окопах.

Напоминаем, в январе Минобороны Украины рассказало о базовой военной подготовке, которую ввели для всех студентов с 1 сентября 2025 года.