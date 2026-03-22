Оторванные от украинских реалий: Генштаб ВСУ сокращает обучение военных ВСУ за рубежом

Генеральный штаб Вооруженных Сил планирует перенести основную подготовку военнослужащих на территорию Украины. Зарубежные инструкторы, которые учат украинских солдат, не имеют соответствующего боевого опыта.

Украина решила сократить обучение и подготовку военных, которые те проходят за рубежом. Об этом во время брифинга рассказал заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Евгений Межевикин, сообщает "Милитарный".

Западные инструкторы, по его словам, не имеют современного боевого опыта.

"Они оторваны от наших реалий, от текущих боевых действий", — сказал Межевикин.

Он отметил, что Великобритания первой предложила перенести всю подготовку в Украину, концентрируя усилия на отдельных центрах и направлениях деятельности.

Полковник отметил, что обучение в Украине сокращает общее время на подготовку личного состава и существенно облегчает логистику.

Генштаб изучает все ошибки, которые допускают на собственных локациях страны-партнеры при подготовке украинских военных. Если же Украина не может повлиять на результат, такой "курс" приходится отменять, отметил Евгений Межевикин, информирует LB.ua.

"Есть ряд подготовок, от которых мы отказались, ведь партнеры или не могут изменить свое законодательство, или не понимают определенных процессов", — пояснил офицер одну из причин сокращения обучения за рубежом.

Кроме того, таким образом Генштаб более оперативно реагирует на боевую обстановку, не тратя время на перемещение личного состава подразделений из страны в страну.

В сентябре 2025 года стало известно, что командование Вооруженных сил Украины попросило партнеров продлить продолжительность военной подготовки мобилизованных на западных полигонах, предоставляя приоритет "качеству над количеством".

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента, полковник Павел Палиса сообщал об изменении подготовки мобилизованных и распределение новобранцев по бригадам.