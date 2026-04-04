В ВСУ изменят подходы к подготовке новобранцев: Сырский назвал главный акцент

В общевойсковой подготовке было решено провести изменения, отметил Главком Александр Сырский. Значительное внимание отныне будут уделять противодействию вражеским дронам и работе с БпЛА.

В условиях, когда россияне имеют существенное преимущество в личном составе и технике, для Сил обороны Украины ключевым является качество подготовки военных, сохранение их жизни и эффективное применение вооружения. Это подчеркнул Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он отметил, что во время рабочего совещания с военными было решено внести коррективы в базовую общевойсковую подготовку (БОВП) по борьбе с вражескими БПЛА и усилить технологическую составляющую. Отныне во время обучения внимание будет фокусироваться на работе с беспилотниками и противодействии вражеским дронам.

Также Сырский подчеркнул, что ведомство анализирует обратную связь от курсантов, что позволяет повышать качество обучения и совершенствовать программы с материально-технической базой.

Главком сообщил, что кроме специализированных учебных центров, 68 воинских частей готовят новичков собственными силами, проводя БОВП на своих фондах. Сейчас в Украине продолжается строительство укрытий, рассредоточение полигонов и учебных центров и перенос их в более безопасные районы.

Напомним, в конце 2025 года Александр Сырский отмечал, что ВСУ придется усиливать обороноспособность, чтобы противостоять агрессии России. Внимание будет уделяться мобилизации, рекрутингу, новым контрактам и качественной подготовке военнослужащих.

Также Фокус писал, что Генеральный штаб Вооруженных Сил планирует перенести основную подготовку военнослужащих на территорию Украины. Зарубежные инструкторы, которые учат украинских солдат, не имеют соответствующего боевого опыта, подчеркивал заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Евгений Межевикин.