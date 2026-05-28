Сначала технологии, новые контракты, рекрутинг, а потом реформа ТЦК: что Федоров предложил депутатам

28 мая министр обороны Украины Михаил Федоров встретился с депутатами фракции "Слуга народа", чтобы рассказать им о том, как он собирается менять украинскую армию.

О том, что глава Минобороны предложил изменить в армии, о мобилизации и реформе ТЦК, рассказал член президентской политсилы Олег Дунда, пишет "Телеграф".

В общем можно предположить, что реформа, которую предлагает новый глава ведомства будет происходить поэтапно. Главным для Федорова на поле боя являются технологии. Именно это может стать ключом к решению многих проблем, в частности, и усиление мобилизации.

Технологии и мобилизации на фронте: что предлагает Федоров

По его словам, у Михаила Федорова есть свой взгляд на реформу, но в то же время здесь есть очень много неизвестных факторов. В частности, как будет меняться ситуация на поле боя, как будут внедряться технологии?

Відео дня

"Мы не можем сейчас говорить о конкретных предложениях, но общие наброски, направления можно проговорить публично. Федоров сказал, что система мобилизации будет трансформироваться следующими этапами. Во-первых, есть позиция министра обороны, и я с ней полностью согласен, как и многие, о необходимости реформы — поле боя меняется, и с учетом увеличения kill-zone (зон поражения. — Ред.), с учетом дроновой войны, такого количества людей на первой линии обороны не нужно. Технологические изменения будут приводить к тому, что людей на поле боя будет все меньше и меньше. Соответственно, нагрузка и давление на мобилизационный резерв, мобилизационные процессы — будет спадать. Это абсолютно логично", — рассказал политик.

Нардеп рассказал, Федоров максимально хочет использовать технологии, ведь это позволит уменьшить давление на мобилизационные процессы. Поэтому с ТЦК будет проще работать.

"Министр пытается максимально использовать технологии. Но как они будут реализовываться, насколько эффективными они будут? Соответственно, это даст понять, насколько снизится давление на мобилизационные процессы. Потому что когда у тебя спадает давление мобилизационных процессов, тебе проще работать с ТЦК. У ТЦК уже не будет такой задачи, как мобилизация такого количества людей", — говорит нардеп.

Также Дунда рассказал, что в реформе Федорова предлагается модель изменения денежного поощрения.

"Это в контексте денежного поощрения украинцев и рекрутинга иностранцев. Там есть видение относительно такого поощрения и заключения новых контрактов. Но пока не понятно, насколько оно будет успешным", — говорит он.

Но реформу ТЦК и сроки службы будут обсуждать в сентябре.

"О какой-либо реформе ТЦК, изменениях сроков службы и так далее — обо всем этом можно уже более конкретно говорить где-то ближе к сентябрю. Когда будет понятно, насколько эти факторы, что я сказал, сыграли свою роль", — говорит депутат.

Что будет с ТЦК?

По его словам, цифровизация возможна, но все равно ТЦК будут.

"Вопрос — в какой роли, и как они эту роль будут выполнять. То есть цифровизация сама по себе этот вопрос не решит. В конце концов, я считаю, что именно это изменение технологий на поле боя изменит и вопрос мобилизации. А на все остальное — денежное поощрение, иностранцы — я меньше возлагаю надежд", — подытожил Дунда предложенные изменения в армии.

Напомним, что 25 мая издание РБК-Украина сообщило, что министр обороны Михаил Федоров провел закрытую встречу с народными депутатами и сообщил детали новой армейской реформы, рассказали медиа. Среди реформ, которые ожидаются в армии, изменят систему денежного обеспечения для бойцов на передовой, и также для командиров разных уровней и вплоть до Главнокомандующего.

Также журналист Сергей Мисюра рассказал о еще одном направлении реформы в армии, которая касается одежды бойцов ВСУ.