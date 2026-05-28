Спочатку технології, нові контракти, рекрутинг, а потім реформа ТЦК: що Федоров запропонував депутатам

28 травня міністр оборони України Михайло Федоров зустрівся з депутатами фракції "Слуга народу", щоб розповісти їм про те, як він збирається змінювати українську армію.

Про те, що очільник Міноборони запопонував змінити у війську, про мобілізації та реформу ТЦК, розповів член президентської політсили Олег Дунда, пише "Телеграф".

Загалом можна припустити, що реформа, яку пропонує новий очільник відомства буде відбуватися по етапно. Головним для Федорова на полі бою є технології. Саме це може стати ключем до вирішення багатьох проблем, зокрема, й посилення мобілізації.

Технології та мобілізації на фронті: що пропонує Федоров

За його словами, у Михайла Федорова є свій погляд на реформу, але водночас тут є дуже багато невідомих факторів. Зокрема, як буде змінюватися ситуація на полі бою, як будуть впроваджуватися технології?

"Ми не можемо зараз розмовляти про конкретні пропозиції, але загальні нариси, напрямки можна проговорити публічно. Федоров сказав, що система мобілізації буде трансформуватися наступними етапами. По-перше, є позиція міністра оборони, і я з нею цілком погоджуюсь, як багато хто, про необхідність реформи — поле бою змінюється, і з урахуванням збільшення kill-zone (зон ураження. — Ред.), з урахуванням дронової війни, такої кількості людей на першій лінії оборони не потрібно. Технологічні зміни будуть призводити до того, що людей на полі бою буде все менше і менше. Відповідно, тягар і тиск на мобілізаційний резерв, мобілізаційні процеси — буде спадати. Це абсолютно логічно", — розповів політик.

Нардеп розповів, Федоров максимально хоче використовувати технології, адже це дозволить зменшити тиск на мобілізаційні процеси. Тож з ТЦК буде простіше працювати.

"Міністр намагається максимально використовувати технології. Та як вони будуть реалізовуватися, наскільки ефективними вони будуть? Відповідно, це дасть зрозуміти, наскільки знизиться тиск на мобілізаційні процеси. Бо коли в тебе спадає тиск мобілізаційних процесів, тобі простіше працювати з ТЦК. У ТЦК вже не буде такого завдання, як мобілізація такої кількості людей", — каже нардеп.

Також Дунда розповів, що у реформі Федорова пропонується модель зміни грошового заохочення.

"Це в контексті грошового заохочення українців і рекрутингу іноземців. Там є бачення стосовно такого заохочення та укладання нових контрактів. Та поки не зрозуміло, наскільки воно буде успішним", — каже він.

Але реформу ТЦК та терміни служби будуть обговорювати у вересні.

"Про будь-яку реформу ТЦК, зміни термінів служби тощо — про все це можна вже більш конкретно говорити десь ближче до вересня. Коли буде зрозуміло, наскільки ці фактори, що я сказав, зіграли свою роль", — каже депутат.

Що буде з ТЦК?

За його словами, цифровізація можлива, але все одн ТЦК будуть.

"Питання — в якій ролі, і як вони цю роль будуть виконувати. Тобто цифровізація сама по собі це питання не вирішить. Врешті-решт, я вважаю, що саме ця зміна технологій на полі бою змінить і питання мобілізації. А на все інше — грошове заохочення, іноземці — я менше покладаю надій", — підсумував Дунда запропоновані зміни в армії.

Нагадаємо, що 25 травня видання РБК-Україна повідомило, що міністр оборони Михайло Федоров провів закриту зустріч з народними депутатами та повідомив деталі нової армійської реформи, розповіли медіа. Серед реформ, які очікуються у війську, змінять систему грошового забезпечення для бійців на передовій, і також для командирів різних рівнів і аж до Головнокомандувача.

Також журналіст Сергій Місюра розповів про ще один напрямок реформи в армії, яка стосується одягу бійців ЗСУ.