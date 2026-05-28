В Україні хочуть посилити покарання для "ухилянтів": які зміни планують у мобілізації, — нардепи

В Україні можуть посилити відповідальність для військовозобов’язаних чоловіків, які після отримання повістки не з’являються до ТЦК. У парламенті також готують окремий етап реформування системи мобілізації та роботи територіальних центрів комплектування.

Як розповіла представниця парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки та народна депутатка партії "Голос" Соломія Бобровська у коментарі виданню "ТСН", зміни у системі призову можуть презентувати орієнтовно через два місяці.

За словами депутатки, майбутня реформа стосуватиметься не лише роботи ТЦК, а й механізмів контролю за дотриманням мобілізаційного законодавства. Наразі конкретні законопроєкти ще не зареєстровані, однак у парламенті вже тривають обговорення можливих нововведень.

Інші джерела серед парламентарів повідомляють, що одним із варіантів, який нині обговорюється, є використання податкового номера для пошуку військовозобов’язаних, які мають адміністративні порушення або несплачені штрафи. Водночас співрозмовники наголошують, що офіційних дискусій щодо впровадження такого механізму поки не проводили.

"Але поки що конкретних дискусій у парламенті щодо цього не було. Утім, є вірогідність того, що за допомогою цього коду будуть шукати тих, хто вже має адміністративне порушення та несплачений штраф. Водночас зазначу, що поки що, станом на зараз, жодна з пропозицій щодо порушників та нових засобів впливу на них не піднімалась", — пояснида нардепка.

Крім того, співрозмовниця видання пояснила, що активніше до теми реформування ТЦК та посилення контролю за порушниками можуть повернутися вже у серпні. Зокрема, влада шукає способи зробити процес оповіщення громадян у публічних місцях менш конфліктним.

При цьому у Верховній Раді не виключають, що паралельно можуть посилити покарання для чоловіків, які отримали повістку, але проігнорували виклик до ТЦК. Які саме зміни відповідальності можуть запровадити, наразі не уточнюється.

"При цьому не виключається, що тоді покарання можуть посилити, можуть посилити відповідальність, наприклад, для тієї категорії чоловіків, які отримали повістку, але не з’явились за викликом", — пояснило джерело видання у Раді.

Крім того, у парламенті допускають можливий перегляд чинної системи бронювання. Та все ж єдиної позиції щодо термінів впровадження нововведень серед депутатів наразі немає. Однак частина парламентарів вважає, що перші зміни можуть з’явитися вже в середині червня, тоді як інші прогнозують активне реформування не раніше другої половини літа.

Також депутати пояснили виданню, що будь-які зміни у сфері мобілізації потребуватимуть або ухвалення відповідних законів парламентом, або внесення змін до урядових постанов.

Нагадаємо, що 28 травня міністр оборони України Михайло Федоров під час зустрічі з депутатами фракції "Слуга народу" представив своє бачення масштабного оновлення армії, яке охоплює як підходи до мобілізації, так і реформування системи ТЦК. За словами нардепа Олега Дунди, ключовим елементом змін має стати технологізація війська, яка поступово зменшить потребу в масовому залученні людей і трансформує роль ТЦК у більш цифрову та сервісну модель.

