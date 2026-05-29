После согласия на штраф: ТЦК будет рассматривать признанное через "Резерв+" нарушение до 7 дней

Граждане, которые дистанционно признают нарушения воинского учета через приложение "Резерв+", могут получить постановление о штрафе в течение 3-7 дней. По закону руководитель ТЦК должен рассмотреть такое заявление в течение трех дней.

Об этом сообщили на портале "Юристы.UA".

В "Резерв+" работает функция дистанционного признания правонарушения. Если гражданин получает соответствующее предложение в приложении и соглашается со штрафом, его заявление поступает на рассмотрение в территориальный центр комплектования.

К юристам обратился мужчина, который сообщил, что подтвердил согласие с наложением штрафа через "Резерв+", однако постановление от ТЦК еще не получил. Он поинтересовался, сколько времени может длиться принятие такого решения.

Адвокат Юрий Айвазян пояснил, что такие заявления должны рассматриваться оперативно.

"Руководитель ТЦК должен рассмотреть Ваше заявление о признании правонарушения в течение трех дней", — отметил он.

Відео дня

В то же время юрист Владислав Дерий уточнил, что на практике сроки могут быть длиннее.

"Есть случаи, когда постановление приходило через неделю", — сообщил он.

Электронные военно-учетные документы в "Резерв+" позволяют не только обновлять личные данные, но и платить штрафы без обязательного посещения ТЦК.

После проверок депутатов в некоторых ТЦК начали улучшать условия для военнообязанных. По словам нардепа Александра Федиенко, в центрах оперативно устанавливали дополнительные кровати, организовывали питание и обустраивали места для пребывания людей.

В Верховной Раде обсуждают дальнейшее реформирование мобилизации и работы ТЦК. Среди возможных изменений — усиление ответственности для военнообязанных, которые получили повестку, но не явились по вызову, а также новые механизмы контроля за нарушителями.