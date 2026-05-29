Отсутствие автомобилей, спецтехники или водителей больше не гарантирует бизнесу спокойствия во взаимодействии с ТЦК. Предприятия, которые не подают сведения о транспорте, рискуют получить штраф в размере до 60 тыс. грн.

Во время военного положения украинский бизнес столкнулся с требованием, которое многие предприниматели считали чисто формальным. Речь идет об отчете о транспорте в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Проблема в том, что штраф могут получить даже те компании, которые вообще не имеют автомобилей, техники или водителей.

Бизнес должен подавать отчет о транспорте в ТЦК

Украинские предприятия, учреждения и организации должны дважды в год подавать сведения о транспортных средствах и технике: до 20 июня и до 20 декабря. Это предусмотрено законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также "Положением о военно-транспортной обязанности", утвержденным постановлением Кабмина №1921 от 28 декабря 2000 года.

Эти документы обязывают руководителей предприятий сообщать ТЦК о наличии транспортных средств и техники, их техническом состоянии, а также о сотрудниках, работающих на таком транспорте. Отдельно подаются данные по водным транспортным средствам по форме и порядку, которые определяют Минобороны вместе с Мининфраструктуры.

Как проанализировала "Судебно-юридическая газета", предприятия должны информировать даже в случае отсутствия транспорта, поэтому бизнесу нужно предоставить так называемый нулевой отчет.

Какой штраф грозит бизнесу

За неподачу сведений в ТЦК предприятие могут привлечь к ответственности по статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Она касается нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

После изменений в законодательстве штрафы за такие нарушения существенно выросли. В условиях особого периода для должностных лиц предусмотрено финансовое наказание в размере от 34 000 до 59 500 грн.

То есть даже неподача "нулевого" отчета о транспорте может обернуться для компании значительными финансовыми потерями.

Конфликты между ТЦК и бизнесом

Конфликты между бизнесом и ТЦК возможны именно из-за неподачи "нулевой" отчетности. Прежде всего это касается вновь созданных компаний, малого бизнеса, предприятий без транспортных средств, а также компаний, которые фактически не ведут деятельности, поэтому и в большинстве случаев не знают о необходимости отчитываться перед ТЦК.

Предприниматели исходят из того, что при отсутствии автопарка военно-транспортная обязанность не должна возникать. Зато ТЦК придерживаются формального подхода и подчеркивают важность не только сообщать об имеющемся транспорте, но и подавать отчеты.

Можно ли не подавать отчетность в случае отсутствия транспорта — судебная практика

Суды уже начали рассматривать споры между бизнесом и ТЦК относительно таких штрафов. В частности, в деле №158/728/26 суд подтвердил правомерность штрафа в 34 тыс. грн за непредоставление информации о транспортных средствах, технике и работниках.

Суд поддерживает необходимость подачи "нулевой" отчетности о транспорте

Хотя предприятие не имело транспорта, персонала и не осуществляло активной деятельности, суд пришел к выводу, что обязанность подать сведения в ТЦК имела место, независимо от наличия автомобилей или введения деятельности, поэтому поддержал необходимость подавать "нулевую" отчетность.

Можно ли обжаловать штраф от ТЦК

Штраф от ТЦК можно обжаловать. Поскольку суды продолжают проверять, соблюли ли должностные лица все процедурные требования. Об этом свидетельствует дело № 552/6828/25.

Основаниями для отмены штрафа могут быть:

ненадлежащее уведомление о рассмотрении дела;

отсутствие доказательств правонарушения;

ошибки в квалификации;

нарушение сроков привлечения к ответственности.

Даже несмотря на усиление контроля за выполнением мобилизационных обязанностей, ТЦК должны действовать в рамках законодательства и обеспечивать лицу право на защиту. В частности, речь идет о правильно оформленных протоколах, корректной квалификации нарушения, четком указании нормы, которая была нарушена, соблюдении сроков привлечения к ответственности и надлежащем уведомлении лица о рассмотрении дела.

Как избежать проблем с ТЦК

Чтобы уменьшить риск штрафа, бизнесу стоит пересмотреть свой подход к отчетности перед ТЦК. Даже если компания не имеет автомобилей, спецтехники или водителей, безопаснее подать "нулевой" отчет.

Предприятиям стоит:

проверить, подавались ли сведения о транспорте в предыдущие периоды;

подготовить отчет о транспорте даже при отсутствии машин;

сохранять доказательства подачи документов;

вовремя подавать отчетность, а именно до 20 июня и до 20 декабря;

в случае штрафа проверять соблюдение процедуры со стороны ТЦК;

консультироваться с юристами перед обжалованием постановления.

Особенно внимательными должны быть компании, которые не ведут активной деятельности. Поскольку отсутствие операций, работников или транспорта не гарантирует, что ТЦК не будет считать неподачу отчета нарушением.

Ранее Фокус сообщал, что граждане, которые через приложение "Резерв+" дистанционно признают нарушение правил воинского учета, могут получить постановление о штрафе за 3-7 дней. В то же время по закону руководитель ТЦК должен рассмотреть такое заявление в течение трех дней.