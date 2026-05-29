В Украине изменили правила бронирования: бизнес получил дедлайн — заявление Минэкономики

Предприятиям Украины установили срок для обновления статуса критичности. По новым правилам, бизнес должен подтвердить бронирование работников до 1 сентября. Об этом 29 мая сообщил министр экономики Алексей Соболев.

По словам главы Минэкономики, компании должны воспользоваться переходным периодом для прохождения процедуры подтверждения статуса критичности.

"То есть до 1 сентября они должны пройти этот механизм", — сообщил Соболев.

Он подчеркнул, что механизм уже отработан, а необходимые документы подготовлены, поэтому процесс должен быть быстрее и проще предыдущего пересмотра в конце 2024 года.

Нужно ли будет постоянно обновлять статус критичности

Соболев также отметил, что постоянного обновления статуса не предусмотрено. Пересмотр будет происходить примерно раз в полтора года в условиях военного положения, что, по его мнению, позволяет учитывать изменения в экономике и ситуации с безопасностью.

Министр прокомментировал уровень инфляции в Украине

Отдельно глава Минэкономики прокомментировал ВВП Украины, заявив, что утверждения о спаде не соответствуют действительности.

По его оценке, в 2025 году экономика Украины выросла почти на 2%, а реальные доходы населения повысились примерно на 7% сверх уровня инфляции в Украине

