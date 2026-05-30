Кабмін посилює правила бронювання: що зміниться для критично важливих підприємств

Кабінет міністрів під час свого засідання планує винести постанову про зміну процесів бронювання в Україні. Офіційна заробітна плата заброньованого працівника, згідно з документом, має бути, щонайменше, майже 26 тисяч гривень, повідомив нардеп.

У суботу, 30 травня, на засідання Уряду винесли проєкт постанови, яка стосується зміни ряду процесів у бронюванні військовозобов’язаних громадян. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк та пояснив деякі пункти.

Підвищення рівня зарплати

Згідно з документом, коефіцієнт нарахування заплати заброньованим працівникам збільшиться з 2,5 до 3,0. Тобто, зарплата співробітників, які мають бронь, повинна бути не нижчою за мінімальну, помножену на 3, шо становить 25 941 гривню. Утім, державні та комунальні підприємства залишаються на старих умовах. Також старий коефіцієнт 2,5, що нині дорівнює 21 617 грн, зберігається для підприємств, які функціонують на територіях бойових дій, можливих бойових дій або тимчасово окупованих.

Скасування "зайвого" бронювання

Якщо підприємство перевищило ліміт кількості заброньованих, протягом 10 робочих днів керівник повинен подати заяву про анулювання бронювання. Інакше це стає підставою для скасування статусу "критично важливого" підприємства.

Облік працівників з відстрочками

Працівники, які мають відстрочку, яка не пов'язана з бронюванням, та ті, хто працює за сумісництвом на кількох підприємствах, рахуються лише за одним місцем роботи.

Жорсткіші вимоги до резидентів Дія Сіті

Резидентам Дія Сіті відтепер треба відповідати вимогам ст. 5 Закону про цифрову економіку, що підтверджується податковими розрахунками за останні 6 місяців. Також у Єдиному переліку має міститься інформація, яким саме критеріям відповідає підприємство.

Перегляд критеріїв

Для мінімізації "штучного" бронювання, органи влади мають переглянути регіональні та галузеві критерії так, щоб вони застосовувались лише до підприємств, які насправді критично важливі.

Також Ярослав Железняк зауважив, що перегляд галузевих/регіональних критеріїв має відбутися до 10 червня, а до 1 липня — аналіз відповідності підприємств новим критеріям.

При цьому, зауважив народний обранець, перегляд раніше прийнятих рішень має пройти до 1 вересня, оскільки старі рішення про "критичність" діють саме до цієї дати.

Нагадаємо, міністр економіки Олексій Соболєв повідомляв 29 травня, що бізнесу дали три місяці на підтвердження критичності.

Наразі, як писав Фокус, в Україні заброньовано понад 1,3 млн військовозобов'язаних.