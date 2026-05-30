Кабмин ужесточает правила бронирования: что изменится для критически важных предприятий

Кабинет министров во время своего заседания планирует вынести постановление об изменении процессов бронирования в Украине. Официальная заработная плата забронированного работника, согласно документу, должна быть, по меньшей мере, около 26 тысяч гривен, сообщил нардеп.

В субботу, 30 мая, на заседание Правительства вынесли проект постановления, которое касается изменения ряда процессов в бронировании военнообязанных граждан. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк и объяснил некоторые пункты.

Повышение уровня зарплаты

Согласно документу, коэффициент начисления заплаты забронированным работникам увеличится с 2,5 до 3,0. То есть, зарплата сотрудников, которые имеют бронь, должна быть не ниже минимальной, умноженной на 3, что составляет 25 941 гривну. Впрочем, государственные и коммунальные предприятия остаются на старых условиях. Также старый коэффициент 2,5, который сейчас равен 21 617 грн, сохраняется для предприятий, функционирующих на территориях боевых действий, возможных боевых действий или временно оккупированных.

Отмена "лишнего" бронирования

Если предприятие превысило лимит количества забронированных, в течение 10 рабочих дней руководитель должен подать заявление об аннулировании бронирования. Иначе это становится основанием для отмены статуса "критически важного" предприятия.

Учет работников с отсрочками

Работники, которые имеют отсрочку, не связанную с бронированием, и те, кто работает по совместительству на нескольких предприятиях, считаются только по одному месту работы.

Более жесткие требования к резидентам Дія Сити

Резидентам Дія Сити отныне надо соответствовать требованиям ст. 5 Закона о цифровой экономике, что подтверждается налоговыми расчетами за последние 6 месяцев. Также в Едином перечне должна содержаться информация, каким именно критериям соответствует предприятие.

Пересмотр критериев

Для минимизации "искусственного" бронирования, органы власти должны пересмотреть региональные и отраслевые критерии так, чтобы они применялись только к предприятиям, которые на самом деле критически важны.

Также Ярослав Железняк отметил, что пересмотр отраслевых/региональных критериев должен состояться до 10 июня, а до 1 июля — анализ соответствия предприятий новым критериям.

При этом, отметил народный избранник, пересмотр ранее принятых решений должен пройти до 1 сентября, поскольку старые решения о "критичности" действуют именно до этой даты.

Напомним, министр экономики Алексей Соболев сообщал 29 мая, что бизнесу дали три месяца на подтверждение критичности.

Сейчас, как писал Фокус, в Украине забронировано более 1,3 млн военнообязанных.