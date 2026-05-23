"Либо работаешь, либо служишь": в правительстве ищут альтернативу для 2 млн "уклонистов"

В Украине сегодня забронированы свыше 1,3 млн военнообязанных, и в этих параметрах система работает уже несколько лет и продолжит работать дальше.

В середине июня, когда вступит в действие механизм с отстрочкой, компаниям необходимо привести количество збронированных в соответствие с новыми квотами, которые будут рассчитаны, рассказал в эфире телемарафона министр экономики Алексей Соболев.

Касательно зарплатного критерия, который теперь будет составлять три прожиточных минимума (25 941 грн ), но останется на прежнем уровне в прифронтовых городах (21 600 грн), то за июнь Минэкономики и Минобороны оновят критерии, и за июль-август компании должны пересогласовать свою "критичность".

По словам Соболева, подобная практика не нова:

"Это то же, что происходило в начале 2025 года, когда за три месяца компании пересогласовали свой статус критичности. Процесс относительно стандартный. Поэтому мы понимаем, что за лето сможем оновить эти все "критичности". Те компании, которые не пройдут по критериям до конца лета, будут лишены статуса критических".

В целом, в результате реформы ожидается, что бюджет может дополучить 10-13 млрд гривен.

Что касается тех двух миллионов военнообязанных, которые не оновили свои учетные документы, то Минэкономики сейчас сотрудничает с оборонным ведомством, чтобы этот ресурс вывести "из тени" и привлечь в экономику и на потребности Сил обороны.

"Потому что во время военного положения, как сегодня, человек должен либо работать, либо воевать. Поэтому мы ищем с ними варианты, какие процедуры упростить, чтобы ввести людей либо в экономику, либо в Силы обороны", — подчеркнул министр.

Соболев акцентировал внимание на том, что сейчас украинская экономика страдает от нехватки рабочих рук, в том числе и в стратегически важных отраслях, где работникам гарантирована бронь от мобилизации:

"Найти работу с бронью абсолютно возможно в Украине. И люди очень нужны для того, чтобы работать на оборону".

В Украине с начала 2026 года были заблокированы счета 6 тысяч так называемых "уклонистов". В то же время действующее законодательство предусматривает возможность заблокировать счета всем двум миллионам людей, нарушающих правила воинского учета, о которых говорил министр обороны Михаил Федоров.

