"Або працюєш, або служиш": в уряді шукають альтернативу для 2 млн "ухилянтів"

В Україні сьогодні заброньовано понад 1,3 млн військовозобов'язаних, і в цих параметрах система працює вже кілька років і продовжить працювати далі.

У середині червня, коли набуде чинності механізм із відтермінуванням, компаніям необхідно привести кількість сброньованих у відповідність із новими квотами, які будуть розраховані, розповів в ефірі телемарафону міністр економіки Олексій Соболєв.

Щодо зарплатного критерію, який тепер становитиме три прожиткові мінімуми (25 941 грн), але залишиться на попередньому рівні в прифронтових містах (21 600 грн), то за червень Мінекономіки та Міноборони оновлять критерії, і за липень-серпень компанії повинні переузгодити свою "критичність".

За словами Соболєва, така практика не нова:

"Це те саме, що відбувалося на початку 2025 року, коли за три місяці компанії переузгодили свій статус критичності. Процес відносно стандартний. Тому ми розуміємо, що за літо зможемо оновити ці всі "критичності". Ті компанії, які не пройдуть за критеріями до кінця літа, будуть позбавлені статусу критичних".

Загалом, у результаті реформи очікується, що бюджет може доотримати 10-13 млрд гривень.

Щодо тих двох мільйонів військовозобов'язаних, які не оновили свої облікові документи, то Мінекономіки зараз співпрацює з оборонним відомством, щоб цей ресурс вивести "з тіні" і залучити в економіку і на потреби Сил оборони.

"Тому що під час воєнного стану, як сьогодні, людина має або працювати, або воювати. Тому ми шукаємо з ними варіанти, які процедури спростити, щоб ввести людей або в економіку, або в Сили оборони", — наголосив міністр.

Соболєв акцентував увагу на тому, що наразі українська економіка потерпає від браку робочих рук, зокрема й у стратегічно важливих галузях, де працівникам гарантовано бронь від мобілізації:

"Знайти роботу з бронею абсолютно можливо в Україні. І люди дуже потрібні для того, щоб працювати на оборону".

В Україні з початку 2026 року було заблоковано рахунки 6 тисяч так званих "ухильників". Водночас чинне законодавство передбачає можливість заблокувати рахунки всім двом мільйонам людей, які порушують правила військового обліку, про які говорив міністр оборони Михайло Федоров.

