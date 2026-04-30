"Если ему эта страна не интересна": Елизаров предлагает лишить "уклонистов" права голоса на 10 лет

Заместитель командующего Воздушных сил Украины Павел Елизаров заявил, что в Украине упустили важный момент, когда население добровольно пошло бы в армию, потому что все сосредоточились на скором завершении войны.

Поэтому военный считает, что граждане, которые не пошли служить в армию и на фронт, должны быть лишены права голоса на выборах в течение следующих 10 лет. Такое заявление он сделал в интервью "Украинской правде".

Он вспомнил, как в начале вторжения РФ в Украину люди и даже он с друзьями искали, где найти автомат, стояли в очередях в ТЦК. Но сегодня этот важный момент был упущен, потому что все увлеклись быстрым окончанием войны.

"Все не понимали, что это будет так долго. Все рассчитывали, что вот полгода, и вы помните все эти опросы, которые шли везде, и все говорили: "Это максимум 3 месяца, максимум полгода". Самый большой край планирования у всех был — это год. К сожалению, все увлеклись передним краем, войной, отступление, наступление, освобождение Херсона, Киевской области, Харьков, контрнаступление. Исходя из этого, сверху строилась стратегия взаимоотношения с обществом", — сказал он.

Мобилизация в Украине: нужны понятные правила

Поэтому нужно, по его мнению, чтобы в стране была понятная стратегия, которая объясняла бы ситуацию людям.

"Работа с мобилизацией сейчас зависит от того, как мы себе на вопрос ответим. Что если это надолго, то мы должны выстроить эти отношения понятные, и механизмы, по которым двигаться. Поэтому здесь должна быть четкая линия, как это делать", — сказал он.

Наказание для "уклонистов" в Украине

По его словам, "для него сейчас люди разделились". А сам военный плохо относится к людям, которые должны были, но не пошли служить. А также поддерживает определенные ограничения для "уклонистов".

"Для меня люди, скажем так, разделились: те, кто пошел в 2022 году защищать, и кто не пошел. Поэтому я, когда общаюсь с человеком, всегда сразу хочу понять, что он делал в 2022 году. И после этого оцениваю качество этого человека, оцениваю для себя. Поэтому люди есть, которые не ушли, которые сейчас стараются не уходить. Я к ним плохо отношусь, то есть я считаю, что это неправильно. Если человек должен был служить, и он не пошел служить по какой-то причине, я не считаю, что ему надо голосовать следующие 10 лет в этой стране на выборах. Он может гражданин Украины, но ему не надо голосовать. Если ему эта страна не интересна и он ее, скажем так, готов был бросить, то зачем мне надо учитывать его голос? То есть, условно говоря, может, это жестко, я не знаю, потому что потом говорят: "Это неправильно с точки зрения каких-то конституционных прав". Я говорю: "Ну, если человек ее покинул, он может жить там, где хочет, он может платить налоги, зарабатывать", — объяснил свою жесткую позицию военный.

Ранее Павел Елизаров, известный под позывным "Лазарь", заявил, что анализ работы экипажей с дронами-перехватчиками показал серьезную проблему эффективности. Полковник считает, что Украине лучше структурировать и использовать уже мобилизованный ресурс.

Также в Офисе президента Украины допускают, что проблему мобилизации частично могут решить социальные гарантии для украинцев. Хотя мобилизация — крайне непопулярный шаг, но он очень нужен украинскому государству. Об этом сказал советник Офиса президента Михаил Подоляк.