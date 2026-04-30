"Якщо йому ця країна не цікава": Єлізаров пропонує позбавити "ухилянтів" права голосу на 10 років

Заступник командувача Повітряних сил України Павло Єлізаров заявив, що в Україні втратили важливий момент, коли населення добровільно пішло б у військо, бо всі зосередилися на швидкому завершенні війни.

Відтак військовий вважає, що громадяни, які не пішли служити до армії та на фронт, мають бути позбавлені права голосу на виборах протягом наступних 10 років. Таку заяву він зробив в інтерв'ю "Українській правді".

Він пригадав, як на початку вторгнення РФ в Україну люди та навіть він із друзями шукали, де знайти автомат, стояли в чергах до ТЦК. Але сьогодні цей важливий момент було втрачено, бо всі захопилися швидким закінчення війни.

"Усі не розуміли, що це буде так довго. Всі розраховували, що ось півроку, і ви пам'ятаєте всі ці опитування, які йшли скрізь, і всі говорили: "Це максимум 3 місяці, максимум півроку". Найбільший край планування у всіх був — це рік. На жаль, усі захопилися переднім краєм, війною, відступ, наступ, визволення Херсона, Київської області, Харків, контрнаступ. Виходячи з цього, зверху будувалася стратегія взаємини з суспільством", — сказав він.

Відео дня

Мобілізація в Україні: потрібні зрозумілі правила

Тож потрібно, на його думку, щоб в країні була зрозуміла стратегія, яка пояснювала б ситуацію людям.

"Робота з мобілізацією зараз залежить від того, як ми собі на запитання відповімо. Що якщо це надовго, то ми повинні вибудувати ці відносини зрозумілі, і механізми, якими рухатися. Тому тут має бути чітка лінія, як це робити", — сказав він.

Покарання для "ухилянтів" в Україні

За його словами, "для нього зараз люди розділилися". А сам військовий погано ставиться до людей, що мали, але не пішли служити. А також підтримує певні обмеження для "ухилянтів".

"Для мене люди, скажімо так, розділилися: ті, хто пішов у 2022 році захищати, і хто не пішов. Тому я, коли спілкуюся з людиною, завжди одразу хочу зрозуміти, що він робив у 2022 році. І після цього оцінюю якість цієї людини, оцінюю для себе. Тому люди є, які не пішли, які зараз намагаються не йти. Я до них погано ставлюся, тобто я вважаю, що це неправильно. Якщо людина повинна була служити, і вона не пішла служити з якоїсь причини, я не вважаю, що йому треба голосувати наступні 10 років у цій країні на виборах. Він може громадянин України, але йому не треба голосувати. Якщо йому ця країна не цікава і він її, скажімо так, готовий був кинути, то навіщо мені треба враховувати його голос? Тобто, умовно кажучи, може, це жорстко, я не знаю, бо потім кажуть: "Це неправильно з погляду якихось конституційних прав". Я кажу: "Ну, якщо людина її покинула, вона може жити там, де хоче, вона може платити податки, заробляти", — пояснив свою жорстку позицію військовий.

Раніше Павло Єлізаров, відомий за позивним "Лазар", заявив, що аналіз роботи екіпажів із дронами-перехоплювачами показав серйозну проблему ефективності. Полковник вважає, що Україні краще структурувати й використовувати вже мобілізований ресурс.

Також в Офісі президента України допускають, що проблему мобілізації частково можуть розв'язати соціальні гарантії для українців. Хоча мобілізація — вкрай непопулярний крок, але він дуже потрібний українській державі. Про це сказав радник Офісу президента Михайло Подоляк.