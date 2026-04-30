170 екіпажів ППО за рік не збили жодного "Шахеда", — заступник командувача ПС ЗСУ Єлізаров

Заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров, відомий за позивним “Лазар”, заявив, що аналіз роботи екіпажів із дронами-перехоплювачами показав серйозну проблему ефективності. Полковник вважає, що Україні краще структурувати й використовувати вже мобілізований ресурс.

Полковник Павло Єлізаров (позивний “Лазар”), нині обіймає посаду заступника командувача Повітряних сил Збройних сил України. Однією з головних тем інтерв’ю Павла Єлізарова для “Української правди” стало питання, що сьогодні більше впливає на ситуацію на фронті.

До повномасштабної війни він працював телевізійним продюсером, однак після 24 лютого 2022 року вступив до війська та створив дроновий підрозділ Lasar's Group.

За час великої війни команда Єлізарова знищила російської техніки на мільярди доларів. Підрозділ став одним із прикладів того, як швидкість ухвалення рішень, технічне мислення, інженерний підхід і вміння добирати людей можуть впливати на перебіг бойових дій.

На початку 2026 року, після масштабних змін у системі оборонного управління, Єлізарова призначили заступником командувача Повітряних сил. Його напрямом стала мала протиповітряна оборона та протидія російським дронам.

Єлізаров наголосив, що ключовою проблемою вважає саме ефективність використання людей і техніки. За його словами, після приходу на нову посаду команда насамперед провела аналітику того, як у Повітряних силах працюють із дронами-перехоплювачами та якою є якість підготовки пілотів.

В одній з областей військові провели експеримент і спробували запровадити власну модель роботи. Там було 28 екіпажів, однак 24 з них за попередній рік не збили жодного дрона.

"Таке можливо. Ми пішли далі. Взяли всі екіпажі, які були під нами – їх понад 300. Із них 66 збили більше ніж 10 "Шахедів", інші — менше 10. А 170 екіпажів за рік не збили жодного. Коли ми говоримо про людський ресурс — багато його чи мало, — я вважаю, що навіть того ресурсу, який уже мобілізований, нам достатньо. Його просто потрібно ефективно використовувати, структурувати й аналізувати", — зазначив Єлізаров.

Військовий звернув увагу, що в системі часто звучить вимога дати більше людей, однак не завжди зрозуміло, куди саме їх потрібно спрямовувати. Як приклад він навів Lasar's Group, яка вже три роки не збільшує чисельність. За його словами, підрозділ від самого початку будувався як чітка структура і ніколи не був ані полком, ані бригадою, хоча нині багато формувань прагнуть саме такого розширення.

"Зараз у нас близько 1900 людей. І я завжди кажу: а навіщо більше? Того функціоналу, який ми виконуємо, нам достатньо. Я не хочу мати 5–6 тисяч людей. Люди – це теж ресурс, але й проблема: їх треба забезпечувати, у них є сім'ї, хвороби, емоційні запити", — наголосив Єлізаров.

За його словами, в межах нинішньої структури підрозділ має нормальне забезпечення. Водночас подібна ситуація характерна не лише для Lasar's Group, адже багато формувань обрали шлях розростання до бригад, полків і корпусів. Єлізаров виступає проти такого підходу.

"У нас і так нормальне забезпечення в межах існуючої структури. І, чесно кажучи, така ситуація не лише у нас – але багато хто пішов шляхом розростання: бригади, полки, корпуси. Я проти цього. В умовах дефіциту людського ресурсу його навпаки потрібно оптимізувати і навіть частково вивільняти", — вважає Єлізаров.

