170 экипажей ПВО за год не сбили ни одного "Шахеда", — заместитель командующего ВС ВСУ Елизаров

Заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров, известный под позывным "Лазарь", заявил, что анализ работы экипажей с дронами-перехватчиками показал серьезную проблему эффективности. Полковник считает, что Украине лучше структурировать и использовать уже мобилизованный ресурс.

Полковник Павел Елизаров (позывной "Лазарь"), ныне занимает должность заместителя командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Одной из главных тем интервью Павла Елизарова для "Украинской правды" стал вопрос, что сегодня больше влияет на ситуацию на фронте.

До полномасштабной войны он работал телевизионным продюсером, однако после 24 февраля 2022 года вступил в армию и создал дроновое подразделение Lasar's Group.

За время большой войны команда Елизарова уничтожила российской техники на миллиарды долларов. Подразделение стало одним из примеров того, как скорость принятия решений, техническое мышление, инженерный подход и умение подбирать людей могут влиять на ход боевых действий.

В начале 2026 года, после масштабных изменений в системе оборонного управления, Елизарова назначили заместителем командующего Воздушных сил. Его направлением стала малая противовоздушная оборона и противодействие российским дронам.

Елизаров отметил, что ключевой проблемой считает именно эффективность использования людей и техники. По его словам, после прихода на новую должность команда прежде всего провела аналитику того, как в Воздушных силах работают с дронами-перехватчиками и каково качество подготовки пилотов.

В одной из областей военные провели эксперимент и попытались ввести собственную модель работы. Там было 28 экипажей, однако 24 из них за предыдущий год не сбили ни одного дрона.

"Такое возможно. Мы пошли дальше. Взяли все экипажи, которые были под нами — их более 300. Из них 66 сбили более 10 "Шахедов", остальные — менее 10. А 170 экипажей за год не сбили ни одного. Когда мы говорим о человеческом ресурсе — много его или мало, — я считаю, что даже того ресурса, который уже мобилизован, нам достаточно. Его просто нужно эффективно использовать, структурировать и анализировать", — отметил Елизаров.

Военный обратил внимание, что в системе часто звучит требование дать больше людей, однако не всегда понятно, куда именно их нужно направлять. В качестве примера он привел Lasar's Group, которая уже три года не увеличивает численность. По его словам, подразделение изначально строилось как четкая структура и никогда не было ни полком, ни бригадой, хотя сейчас многие формирования стремятся именно к такому расширению.

"Сейчас у нас около 1900 человек. И я всегда говорю: а зачем больше? Того функционала, который мы выполняем, нам достаточно. Я не хочу иметь 5-6 тысяч человек. Люди — это тоже ресурс, но и проблема: их надо обеспечивать, у них есть семьи, болезни, эмоциональные запросы", — подчеркнул Елизаров.

По его словам, в рамках нынешней структуры подразделение имеет нормальное обеспечение. В то же время подобная ситуация характерна не только для Lasar's Group, ведь многие формирования выбрали путь разрастания до бригад, полков и корпусов. Елизаров выступает против такого подхода.

"У нас и так нормальное обеспечение в рамках существующей структуры. И, честно говоря, такая ситуация не только у нас — но многие пошли по пути разрастания: бригады, полки, корпуса. Я против этого. В условиях дефицита человеческого ресурса его наоборот нужно оптимизировать и даже частично высвобождать", — считает Елизаров.

Напомним, что Россия начала запускать ударные дроны Shahed большими группами, пытаясь перегрузить украинскую ПВО. Павел Елизаров заявил, что Украина работает над собственной многоуровневой системой обороны от беспилотников и разрабатывает комплексную модель "Железного купола".

