Армия США показала микроволновое орудие ThinKom против дронов: жжет электронику без выстрелов

Американские военные провели полевые испытания микроволновой установки ThinKom, которая выжигает электронику дронов гигаваттными всплесками энергии. Установку удалось разместить на обычном пикапе и оборудовали радаром для лучшего обнаружения беспилотников. Способна ли новая установка уничтожать групповые цели, не сделав ни единого "классического" выстрела?

Над новой установкой начали работать с лета 2025 года, когда компания-производитель ThinKom впервые сообщила о заинтересованности в микроволновом оружии, рассказали на портале Defense Blog. Изобретение появилось после того, как инженеры запатентовали фазированные антенные решетки VICTS, способные выдерживать гигаваттные мощности. Армия США провела испытания в рамках Cross Domain Fires Concept (идея междоменных ударов). Когда будут готовы серийные микроволновые пушки, американцы будут готовы "поджечь электронику беспилотников без единого выстрела", говорится в статье.

Медиа рассказало о разработке компании ThinKom, которая до этого специализировалась на средствах связи для самолетов и ПВО. Выяснилось, что микроволновая пушка работает на обычном пикапе и использует радар EchoShield компании Echodyne: позволяет однозначно обезвредить дроны, например, на оптоволокне, потому что разрушается электроника, а не просто связь с оператором.

На компьютерной графике, опубликованной производителями, заметили ряд особенностей, которая отличает новое оружие против дронов. В частности, нет дополнительных прицепов для вспомогательного снаряжения, нет генератора "размером с грузовой контейнер", а есть обычная машина. Также видим, что оружие ThinKom можно будет использовать против роя дронов. Впрочем, кадров испытания с демонстрацией результатов пока не нашлось.

Оружие против дронов — микроволновая пушка ThinKom Фото: ThinKom

Разработчик также уточнил, что микроволновая пушка может обнаруживать и уничтожать цели на 360 градусов, информировать систему ПВО о приближении опасных объектов и, благодаря мобильности, защищать колонны техники. При этом аналитики Defense Blob пояснили, что пока не известна дальность установки.

"Высокомощная микроволновая система занимает теоретически привлекательную золотую середину: глубокий магазин, поскольку нет снаряда для использования, почти мгновенные эффекты, способность поражать несколько целей одновременно на большой площади и физическое уничтожение, а не временное нарушение целостности", — говорится в статье.

Оружие против дронов — микроволны и FPV на оптоволокне

Ранее Фокус писал об установке Leonidas HPM — оружии против оптоволоконных БпЛА от компании Epirus. Осенью 2025 года медиа рассказали об испытаниях установки, которая сбила одновременно 49 FPV БпЛА. Принцип работы — микроволны на определенной частоте выводят из строя электронику устройства, и при этом не приходится искать способ перерезания оптоволокна. Компания анонсировала, что планирует увеличить дальность поражения и на 30% увеличить мощность. Отмечалось, что установка может сбить различные цели — и дроны различных типов (FPV, оптоволокно, тяжелые коптеры), и барражирующие боеприпасы, и КАБы, и ракеты. 1 апреля 2026 года на портале Defense Blog добавили, что компания скооперировалась с General Dynamics Land Systems и Kodiak AI для создания автономной мобильной установки Leonidas AGV.

Оружие против дронов — как работает установка Leonidas HPM

На видео от Epirusinc видим, как установка за 1-2 секунды уничтожает оптоволоконный дрон, который падает и разбивается. В то же время, в кадре каждый раз используют устройство против одного БпЛА, поэтому не ясно, как она будет работать во время атаки роя. Ко всему, устройство массивное и установлено на грузовик и нет кадров демонстрации во время движения.

Отметим, осенью 2025 года Фокус писал о микроволновом, и также лазерном, оружии, которое может стать новым действенным фактором на линии фронта в Украине. Об этом высказался военный эксперт Алексей Ижак. По его словам, это направление перспективно из-за дешевизны одного выстрела по вражескому БпЛА в противовес другим средствам поражения. Впрочем, недостатком является нынешняя высокая стоимость такого оружия.

