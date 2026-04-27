Армія США показала мікрохвильову гармату ThinKom проти дронів: палить електроніку без пострілів

Американські військові провели польові випробування мікрохвильової установки ThinKom, яка випалює електроніку дронів гігаватними сплесками енергії. Установку вдалось розмістити на звичайному пікапі та обладнали радаром для кращого виявлення безпілотників. Чи здатна нова установка знищувати групові цілі, не зробивши жодного "класичного" пострілу?

Над новою установкою почали працювати з літа 2025 року, коли компанія-виробник ThinKom вперше повідомила про зацікавленість у мікрохвильовій зброї, розповіли на порталі Defense Blog. Винахід з'явився після того, як інженери запатентували фазовані антенні решітки VICTS, здатні витримувати гігавати потужності. Армія США провела випробування у рамках Cross Domain Fires Concept (ідея міждоменних ударів). Коли будуть готові серійні мікрохвильові гармати, американці будуть готові "підпалити електроніку безпілотників без жодного пострілу", ідеться у статті.

Медіа розповіло про розробку компанії ThinKom, яка доти спеціалізувалась на засобах зв'язку для літаків та ППО. З'ясувалось, що мікрохвильова гармата працює на звичайному пікапі та використовує радар EchoShield компанії Echodyne: дозволяє однозначно знешкодити дрони, наприклад, на оптоволокні, бо руйнується електроніка, а не просто зв'язок з оператором.

Відео дня

На комп'ютерній графіці, опублікованій виробниками, помітили низку особливостей, яка вирізняє нову зброю проти дронів. Зокрема, немає додаткових причепів для допоміжного спорядження, немає генератора "розміром з вантажний контейнер", а є звичайна машина. Також бачимо, що зброю ThinKom можна буде використовувати проти рою дронів. Втім, кадрів випробування з демонстрацією результатів поки що не відшукалось.

Зброя проти дронів — мікрохвильова гармата ThinKom Фото: ThinKom

Розробник також уточнив, що мікрохвильова гармата може виявляти та знищувати цілі на 360 градусів, інформувати систему ППО про наближення небезпечних об'єктів і, завдяки мобільності, захищати колони техніки. При цьому аналітики Defense Blob пояснили, що поки не відома дальність установки.

"Високопотужна мікрохвильова система займає теоретично привабливу золоту середину: глибокий магазин, оскільки немає снаряда для використання, майже миттєві ефекти, здатність уражати кілька цілей одночасно на великій площі та фізичне знищення, а не тимчасове порушення цілісності", — ідеться у статті.

Зброя проти дронів — мікрохвилі та FPV на оптоволокні

Раніше Фокус писав про установку Leonidas HPM — зброю проти оптоволоконних БпЛА від компанії Epirus. Восени 2025 року медіа розповіли про випробування установки, яка збила одночасно 49 FPV БпЛА. Принцип роботи — мікрохвилі на певній частоті виводять з ладу електроніку пристрою, і при цьому не доводиться шукати спосіб перерізання оптоволокна. Компанія анонсувала, що планує збільшити дальність ураження і на 30% збільшити потужність. Зауважувалось, що установка може збити різні цілі — і дрони різних типів (FPV, оптоволокно, важкі коптери), і баражувальні боєприпаси, і КАБи, і ракети. 1 квітня 2026 року на порталі Defense Blog додали, що компанія скооперувалась з General Dynamics Land Systems та Kodiak AI для створення автономної мобільної установки Leonidas AGV.

Зброя проти дронів — як працює установка Leonidas HPM

На відео від Epirusinc бачимо, як установка за 1-2 секунди нищить оптоволоконний дрон, який падає і розбивається. Водночас, у кадрі щоразу використовують пристрій проти одного БпЛА, тому не ясно, як вона працюватиме під час атаки рою. До всього, пристрій масивний та встановлений на вантажівку і немає кадрів демонстрації під час руху.

Зазначимо, восени 2025 року Фокус писав про мікрохвильову, і також лазерну, зброю, яка може стати новим дієвим фактором на лінії фронту в Україні. Про це висловився військовий експерт Олексій Їжак. З його слів, цей напрямок перспективний через дешевизну одного пострілу по ворожому БпЛА на противагу іншим засобам ураження. Втім, недоліком є нинішня висока вартість такої зброї.

Нагадуємо, весною 2025 року медіа розповіли про китайську мікрохвильову установку, яка може робити 10 тис. пострілів поспіль і не потребувати ремонту.