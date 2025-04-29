Китайская микроволновая пушка сделала 10 000 выстрелов в ходе испытаний: чем она опасна

Северо-Западный институт ядерных технологий (NINT) успешно провел в Китае испытания по стрельбе из компактной высокомощной микроволновой системы.

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Об этом сообщает издание South China Morning Post, ссылаясь на научное исследование, опубликованное в журнале High Power Laser and Particle Beams.

Как показали испытания, система может совершить более 10 000 выстрелов без сбоев. Она использует новейшие технологии вакуумной герметизации в высокотехнологичном производственном секторе Китая, чтобы преодолеть давние проблемы, связанные с прочностью и крупными размерами микроволнового оружия. По мнению ученых, изобретение может изменить баланс в глобальной гонке вооружения и создании боевых энергетических систем следующего поколения, способных атаковать беспилотники, ракеты и другие угрозы, поражая электронику.

По словам исследователей, микроволновая пушка весит значительно меньше традиционного оружия с высокочастотной модуляцией тока и питается от импульсного тока мощностью 3 ГВт. Его точные размеры остаются неизвестными, но схема в статье предполагает размер, сопоставимый с пулеметом Гатлинга.

Традиционные артиллерийские стволы требуют замены после нескольких тысяч выстрелов, но экспериментальные результаты показывают, что система может стабильно отработать более 10 000 выстрелов. В более раннем исследовании, также из Китая, указывали ресурс 5 000 выстрелов.

Это не первый китайский проект, связанный с энергетическим оружием. Ранее ученые из Национального университета оборонных технологий в Чанше и Северо-западного института ядерных технологий заявили о разработке микроволновой системы для Китая. По словам исследователей, его мощность будет достигать количеству электромагнитной энергии, высвобождаемой при ядерном взрыве. Его планируют использовать для поражения спутников и дронов.

Писали также, в Китае создали новое энергетическое оружие против спутников США. Система объединяет несколько микроволновых лучей в один, подобно лазерам "Звезды смерти" из "Звездных войн".