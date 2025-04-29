Китайська мікрохвильова гармата зробила 10 000 пострілів під час випробувань: чим вона небезпечна

Північно-Західний інститут ядерних технологій (NINT) успішно провів у Китаї випробування зі стрільби з компактної високопотужної мікрохвильової системи.

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Про це повідомляє видання South China Morning Post, посилаючись на наукове дослідження, опубліковане в журналі High Power Laser and Particle Beams.

Як показали випробування, система може зробити понад 10 000 пострілів без збоїв. Вона використовує новітні технології вакуумної герметизації у високотехнологічному виробничому секторі Китаю, щоб подолати давні проблеми, пов'язані з міцністю і великими розмірами мікрохвильової зброї. На думку вчених, винахід може змінити баланс у глобальних перегонах озброєння і створенні бойових енергетичних систем наступного покоління, здатних атакувати безпілотники, ракети та інші загрози, вражаючи електроніку.

За словами дослідників, мікрохвильова гармата важить значно менше за традиційну зброю з високочастотною модуляцією струму і живиться від імпульсного струму потужністю 3 ГВт. Її точні розміри залишаються невідомими, але схема в статті передбачає розмір, який можна порівняти з кулеметом Гатлінга.

Традиційні артилерійські стовбури потребують заміни після кількох тисяч пострілів, але експериментальні результати показують, що система може стабільно відпрацювати понад 10 000 пострілів. У більш ранньому дослідженні, також з Китаю, вказували ресурс 5 000 пострілів.

Це не перший китайський проєкт, пов'язаний з енергетичною зброєю. Раніше вчені з Національного університету оборонних технологій у Чанші та Північно-західного інституту ядерних технологій заявили про розробку мікрохвильової системи для Китаю. За словами дослідників, її потужність сягатиме кількості електромагнітної енергії, що вивільняється під час ядерного вибуху. Його планують використовувати для ураження супутників і дронів.

Писали також, у Китаї створили нову енергетичну зброю проти супутників США. Система об'єднує кілька мікрохвильових променів в один, подібно до лазерів "Зірки смерті" із "Зоряних воєн".