"Быстрые и большие выплаты": Подоляк предложил, как поощрить украинцев мобилизоваться

В Офисе президента Украины допускают, что проблему мобилизации частично могут решить социальные гарантии для украинцев.

Хотя мобилизация — крайне непопулярный шаг, но он очень нужен украинскому государству. Об этом в интервью каналу Новини.LIVE сказал советник Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, ТЦК сегодня решают проблему мобилизации, которая очень необходима государству, но с другой стороны — создают негативный эмоциональный фон.

"Все будет негативно выглядеть. До момента, пока мы не поймем две вещи. Война — это непопулярно, мобилизация — это крайне непопулярно. И, безусловно, там будут эксцессы и инциденты. Но каждый надо разбирать отдельно. И было бы желательно, чтобы правоохранительные органы все же разобрали", — заявил Подоляк.

Также, по его мнению, главным инструментом поощрения людей к службе может стать финансовая мотивация.

"Вторая составляющая, очень важная. Все это непопулярно, но работает только одна технология — финансирование, то есть мы людям должны давать большие социальные гарантии. Кто рекрутируется, выплаты должны быть быстрыми и большими. Люди должны понимать, что да, это непопулярно, но я понимаю, что я буду иметь компенсации, семья будет иметь компенсации. Только по этому пути надо идти", — сказал он.

Также он предположил, что несмотря на аудит убрать все негативные моменты из войска не получится.

"Но, опять же, есть министр обороны, он проводит аудит, он говорит, как будет изменена система. Он говорит, как можно будет убрать эти все негативные моменты хотя бы частично. Я понимаю, что все не уберем", — сказал советник ОП.

Реформа мобилизации: что известно

Напомним, что в Раде заговорили о пересмотре правил бронирования. Из-за злоупотреблений систему бронирования работников в Украине могут пересмотреть. Но пока официальных решений пока нет. Об этом рассказала нардеп от ЕС, член комитета Верховной Рады по нацбезопасности Ирина Фриз.

Также военный омбудсмен Ольга Решетилова озвучила предложения по реформе мобилизации. Среди прочего предполагается, что люди будут призываться на два-три года, а также изменится роль территориальных центров комплектования. Еще одна проблема — устаревшие нормы пребывания бойцов на передовой, которые сегодня проводят в блиндажах иногда 100-300-400 суток.