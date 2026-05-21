За 2026 год арестовали счета 6 тысяч "уклонистов": нардеп объяснил, почему должно быть больше

В Украине с начала 2026 года были заблокированы счета 6 тысяч так называемых "уклонистов". В то же время действующее законодательство предусматривает возможность заблокировать счета всем двум миллионам людей, нарушающих правила воинского учета, о которых говорил министр обороны Михаил Федоров.

В то же время за 2025 год было зафиксировано 30 тысяч арестов счетов. Об этом в комментарии "Телеграф" рассказал депутат от фракции "Слуга народа", член комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский.

По его словам, проблема с мобилизацией появилась осенью 2023 года после провала контрнаступления ВСУ. Именно тогда возникло такое понятие как "бусификация", утверждает нардеп.

Из-за этого был принят закон о мобилизации, который предусматривал штраф за уклонение от прохождения военной службы.

"Содержание этого закона очень простое: если есть два миллиона людей, и военные присылают два миллиона повесток, а эти два миллиона не пришли по повесткам, то выписывают два миллиона штрафов. Если люди в соответствующий срок не платят штраф — два миллиона арестов счетов. Это и есть цивилизованный подход. Хорошо, никто не будет охотиться на человека, как на обезьяну, извините, но жить обычной жизнью он не может, потому что он нарушил закон", — отметил нардеп.

Бужанский заявил, что военные ТЦК "под равнодушным оком руководства Министерства обороны" не присылает повестки, даже несмотря на то, что парламент предоставил им доступ ко всем реестрам.

"Вместо этого идет "охота" на улицах, а потом, к сожалению, как мы знаем, часто это превращается в коррупционный процесс, когда человеку предлагают заплатить деньги для того, чтобы не быть мобилизованным. То есть еще никто не попытался задействовать принятый закон так, как он должен был бы работать, когда его приняла Верховная Рада и подписал президент. Так, извините, процитирую классика, какой реформы еще не хватает?" — отметил депутат.

Он отметил, что возможность ареста счетов существует уже давно. Принятый законопроект предусматривал, что люди должны обновить свои данные в системе "Резерв+". На указанные адреса должна была прийти повестка, если люди не являлись по ней — они получали штраф, в выплате неуплаты которого был предусмотрен арест счетов.

"Так работает во всем мире. Если вы не оплатили штраф где-то в Германии, то с вас он принудительно будет взыскан в пользу государства. Так работает во всем мире система. И у нас она так работает. Просто они (ТЦК — ред.) не выписывают те штрафы", — отметил Бужанский.

По его словам, в начале 2025 года он общался с одним из руководителей ТЦК, который рассказал, что было отправлено 1 миллион 150 тысяч повесток, однако только 50 тысяч человек явились за ними. После этого 600 тысяч объявили в розыск, а 130 тысячам людей выписали штрафы.

"Я говорю: "А почему так выборочно? Вы же должны были миллион штрафов выписать. Почему 130 тысяч штрафов, а не 120 тысяч или 150 тысяч?" Он говорит: "Дорогие конверты заказным письмом отправлять". Понимаете? И мы все ждем от министра обороны, что он объяснит, как выполняется действующий закон. Не выполняется? Хорошо, расскажите почему не выполняется. Выполняется, но плохо работает? Хорошо, давайте увидим цифры и поймем, что не так", — резюмировал нардеп.

