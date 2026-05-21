За 2026 рік арештували рахунки 6 тисяч "ухилянтів": нардеп пояснив, чому має бути більше

В Україні з початку 2026 року було заблоковано рахунки 6 тисяч так званих "ухилянтів". Водночас чинне законодавство передбачає можливість заблокувати рахунки усім двом мільйонам людей, що порушують правила військового обліку, про яких говорив міністр оборони Михайло Федоров.

Водночас за 2025 рік було зафіксовано 30 тисяч арештів рахунків. Про це у коментарі "Телеграф" розповів депутат від фракції "Слуга народу", член комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський.

За його словами, проблема з мобілізацією з'явилася восени 2023 року після провалу контрнаступу ЗСУ. Саме тоді виникло таке поняття як "бусифікація", стверджує нардеп.

Через це було ухвалено закон про мобілізацію, який передбачав штраф за ухилення від проходження військової служби.

"Зміст цього закону дуже простий: якщо є два мільйони людей, і військові надсилають два мільйони повісток, а ці два мільйони не прийшли по повістках, то виписують два мільйони штрафів. Якщо люди у відповідний термін не сплачують штраф — два мільйони арештів рахунків. Це і є цивілізований підхід. Добре, ніхто не буде полювати на людину, як на мавпу, вибачте, але жити звичайним життям вона не може, бо вона порушила закон", — зазначив нардеп.

Бужанський заявив, що військові ТЦК "під байдужим оком керівництва Міністерства оборони" не надсилає повістки, навіть попри те, що парламент надав їм доступ до всіх реєстрів.

"Замість цього йде "полювання" на вулицях, а потім, на жаль, як ми знаємо, часто-густо це перетворюється на корупційний процес, коли людині пропонують сплатити гроші задля того, щоби не бути мобілізованою. Тобто ще ніхто не спробував задіяти прийнятий закон так, як він мав би працювати, коли його прийняла Верховна Рада і підписав президент. Так, вибачте, процитую класика, якої реформи ще не вистачає?" — зазначив депутат.

Він наголосив, що можливість арешту рахунків існує вже давно. Ухвалений законопроєкт передбачав, що люди повинні оновити свої дані в системі "Резерв+". На вказані адреси мала прийти повістка, якщо люди не з'являлися за нею — вони отримували штраф, у виплаті несплати якого було передабчено арешт рахунків.

"Так працює в усьому світі. Якщо ви не сплатили штраф десь у Німеччині, то з вас його примусово буде стягнуто на користь держави. Так працює в усьому світі система. І у нас вона так працює. Просто вони (ТЦК — ред.) не виписують ті штрафи", — зазначив Бужанський.

За його словами, на початку 2025 року він спілкувався з одним з керівників ТЦК, який розповів, що було надіслано 1 мільйон 150 тисяч повісток, однак лише 50 тисяч людей з'явилися за ними. Після цього 600 тисяч оголосили в розшук, а 130 тисячам людей виписали штрафи.

"Я кажу: "А чому так вибірково? Ви ж мали мільйон штрафів виписати. Чому 130 тисяч штрафів, а не 120 тисяч чи 150 тисяч?" Він каже: "Дорогі конверти замовним листом надсилати". Розумієте? І ми всі чекаємо від міністра оборони, що він пояснить, як виконується діючий закон. Не виконується? Добре, розкажіть чому не виконується. Виконується, але погано працює? Добре, давайте побачимо цифри і зрозуміємо, що не так", — резюмував нардеп.

