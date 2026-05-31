Отсрочка под угрозой в июне: кого могут лишить бронирования и что изменится

В Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация, однако уже в июне для военнообязанных готовят ряд нововведений. Изменения будут касаться системы бронирования работников критически важных предприятий и обновления приложения "Резерв+".

Как и раньше, призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые находятся на воинском учете, пригодны к службе и не имеют законных оснований для отсрочки или бронирования, сообщили в ТСН.

Вместе с тем в июне для военнообязанных запланирован ряд изменений. Часть нововведений будет касаться бронирования сотрудников критически важных предприятий, а также реформирования подходов к комплектованию армии. Как и сейчас, мобилизационные мероприятия будут распространяться на мужчин от 25 до 60 лет, состоящих на воинском учете и не имеющих права на отсрочку.

В то же время Министерство обороны готовит очередное обновление приложения "Резерв+". Первые новые возможности пользователи могут получить уже в начале июня. Кроме этого, в ведомстве планируют постепенно менять сам подход к мобилизации. Если раньше основное внимание уделялось массовому оповещению граждан, то в дальнейшем акцент будут делать на профессиональных навыках и специализации военнообязанных.

Прежде всего речь идет о привлечении в армию специалистов, в которых больше всего нуждается армия: медиков, водителей, специалистов ИТ-сферы, связистов и представителей других необходимых профессий.

С 1 июня обновленные правила бронирования еще не вступят в силу. Кабинет Министров уже одобрил соответствующее постановление, однако, по предварительным оценкам, нововведения заработают примерно в середине июня — через десять дней после официальной публикации документа. В Министерстве экономики отмечают, что изменения направлены на повышение прозрачности процедуры и минимизацию возможных злоупотреблений.

Кто рискует потерять бронирование

Одним из ключевых нововведений станут новые требования к уровню заработной платы на критически важных предприятиях. Для получения права на бронирование сотрудников средняя зарплата на предприятии должна составлять не менее 25 941 гривны, что соответствует трем минимальным зарплатам. Для компаний, которые работают в прифронтовых регионах, предусмотрены более мягкие требования — на уровне 21 618 гривен.

В случае несоответствия новым критериям предприятие может потерять статус критически важного. Вместе с этим оно потеряет и право на бронирование своих работников. Впрочем, автоматической отмены действующих бронирований не будет. В Минэкономики объяснили, что действующие статусы и отсрочки будут сохраняться на время проведения проверок. Для подтверждения соответствия новым требованиям бизнесу планируют предоставить трехмесячный переходный период — ориентировочно до 1 сентября.

Отдельные нововведения коснутся работников, работающих по совместительству. Если человек имеет несколько мест работы и уже пользуется отсрочкой от мобилизации, его будут учитывать в квоте бронирования только один раз. В Минэкономики считают, что это позволит устранить практику, когда совместительство фактически создавало дополнительные возможности для бронирования.

Кроме того, министерства, центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации должны пересмотреть критерии определения критически важных предприятий. В ведомстве отмечают, что предприятия будут иметь достаточно времени для подтверждения своего соответствия новым требованиям.

В июне также должны начаться первые изменения в системе прохождения службы, которые ранее анонсировал Владимир Зеленский. Ожидается пересмотр системы денежного обеспечения военнослужащих. Для тыловых должностей минимальные выплаты могут составлять не менее 30 тысяч гривен, а для военных на боевых направлениях — быть значительно выше. Ранее президент заявлял, что пехотинцы в зависимости от выполнения боевых задач могут получать от 250 до 400 тысяч гривен.

Также глава государства сообщал о подготовке специальных контрактов для пехотинцев и нового подхода к прохождению службы. В конце мая советник министра обороны Сергей Стерненко сообщил, что реформа будет реализовываться в два этапа. По его словам, украинские пехотинцы будут получать значительно более высокие выплаты, чем сейчас, а также введут контрактную систему. Стерненко также отметил, что в дальнейшем может появиться механизм демобилизации по принципу очередности — в зависимости от времени начала службы военнослужащего.

Второй этап реформ непосредственно будет касаться мобилизационной системы. По словам советника министра обороны, она будет существенно отличаться от той модели, которая действует сейчас, хотя конкретные детали пока не разглашаются.

Напомним, что народный депутат Ярослав Железняк сообщил о подготовке правительством изменений в порядок бронирования военнообязанных. Нововведения также касаются резидентов Дія.City и пересмотра критериев определения критически важных предприятий. Кабинет министров планирует сделать систему бронирования более прозрачной и исключить злоупотребления.

Ранее мы также информировали, что Минэкономики установило для бизнеса дедлайн до 1 сентября 2026 года для подтверждения статуса критически важных предприятий. О необходимости пройти повторную проверку сообщил министр экономики Алексей Соболев. Предприятиям предоставили трехмесячный переходный период для приведения документов в соответствие с новыми требованиями.