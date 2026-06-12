Зарплати до 460 тисяч та чіткі терміни служби: оприлюднено основні пункти реформи армії (відео)

В Україні розпочинається масштабна системна реформа служби в Силах оборони. Вона спрямована на зміцнення армії, збереження особового складу та нарощування технологічної переваги.

Перший етап стосується справедливості та ефективності, які починаються зі зрозумілих правил, йдеться у відео, опублікованому міністром оборони України Михайлом Федоровим.

Одне з ключових питань — нові контракти та чіткі терміни служби.

Людина, яка захищає свій дім, знатиме, до якого підрозділу потрапить, яку посаду обійматиме, скільки служитиме та яку винагороду отримає. Після завершення служби їй гарантується відстрочка від мобілізації.

Реформа передбачає суттєве підвищення заробітної плати військовослужбовців.

"Українські піхотинці стають найбільш високооплачуваними бойовими фахівцями у світі. Середня зарплата піхотинця — 300 тисяч гривень на місяць (приблизно $7 тисяч). Максимум — 460 тисяч грн (близько $10 тис.)", — запевняють власті.

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Як розраховується оплата?

20 тис. грн — базове забезпечення;

10 тис. грн — за кожен день на позиціях;

20 тис. грн — за день ударно-пошукових дій;

40 тис. грн — штурмовий день.

Виплати за виконання бойових завдань отримують усі: і мобілізовані, і контрактники.

Мінімальна зарплата в тилу зросте з 20 тис. до 30 тис. грн.

"Оплата зростає разом із ризиком: чим ближче до лінії бойового зіткнення, тим вища надбавка", — запевняють у Міноборони.

Крім того, зарплати для командування бойових підрозділів зростуть удвічі.

Нові контракти

У рамках трансформації Збройних сил планується запровадження трьох типів контрактів.

Піхотно-штурмовий контракт

для піхотинців, штурмовиків, снайперів, розвідників.

Термін — 10 або 14 місяців. Після цього — відстрочка від мобілізації.

Бойовий контракт

для бойових посад, крім піхотно-штурмових.

Термін — 24 місяці, після чого — відстрочка від мобілізації.

Базовий контракт

Для логістів, штабів, технічних фахівців.

Термін – 24 місяці з можливістю переходу на бойовий або піхотний контракт.

Відстрочка та демобілізація

У Міноборони запевняють, що заявлений шестимісячний відстрочка — це мінімум, а насправді термін буде довшим.

"Наприклад, для піхотинця, який прослужив 10 місяців, з яких 4 місяці перебував на бойових завданнях, відстрочка становитиме 6+12 місяців, фактично півтора року", — уточнили у відомстві.

Ті, хто вже служить за контрактом, можуть перепідписати його на нових умовах із чіткими строками служби та відстрочкою, яка враховує вже відслужений час.

Ще одне ключове питання — справедливість щодо тих, хто найдовше перебуває в Силах оборони та провів найбільше часу на бойових завданнях. Для них до кінця року передбачено поступове звільнення зі служби.

Щоб система працювала прозоро, запускається Mission Control штурмовика та піхотинця. Це потрібно для підтвердження перебування на позиціях.

Ринок рекрутингу

Ще один момент — відкриття ринку рекрутингу. Оборонне відомство ставить амбітну мету — щоб більше половини штурмовиків і піхотинців були легіонерами. Проводити відбір добровольців і направляти їх в Україну будуть приватні рекрутингові компанії.

Також відкривається автоматичний перехід через "Армія+" у межах ділянки фронту.

У рамках реформи армії буде запроваджено аналіз ефективності бригад, який включає понад 160 показників оцінювання. Його мета — поширювати досвід бригад, які воюють результативно, та запобігати помилкам, що коштують людських життів.

Окремим пунктом трансформації є питання самовільного залишення частини (СЗЧ). Для тих, хто пішов у СЗЧ, відкривається "вікно повернення".

"Оберіть підрозділ, командира, повертайтеся. Ця можливість обмежена в часі", — йдеться у відео.

Перші зміни мають набути чинності вже цього літа.

Нагадаємо, що українці думають про рекрутингову кампанію Третього корпусу Білецького.

Також повідомлялося, що адвокат розповів про ризики проведення реформи армії.