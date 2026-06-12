Зарплаты до 460 тысяч и четкие сроки службы: озвучены основные пункты реформы армии (видео)

В Украине стартует масштабная системная реформа службы в Силах обороны. Она направлена на усиление армии, сохранение людей и наращивание технологического преимущества.

Первый этап касается справедливости и эффективности, которые начинаются с понятных правил, сообщается в видео, опубликованном министром обороны Украины Михаилом Федоровым.

Один из ключевых вопросов — новые контракты и четкие сроки службы.

Человек, который защищает свой дом, будет знать, в какое подразделение попадет, какую должность будет занимать, сколько будет служить и какую оплату получит. После завершения службы гарантируется отсрочка от мобилизации.

Реформа предусматривает существенное увеличение оплаты для военнослужащих.

"Украинские пехотинцы становятся наиболее высокооплачиваемыми боевыми специалистами в мире. Средняя зарплата пехотинца — 300 тысяч гривен в месяц (примерно $7 тысяч). Максимум — 460 тысяч грн (около $10 тыс.)", — заверяют власти.

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Как рассчитывается оплата?

20 тыс. грн — базовое обеспечение;

10 тыс. грн — за каждый день на позициях;

20 тыс. грн — за день ударно-поисковых действий;

40 тыс. грн — штурмовой день.

Выплаты за выполнение боевых задач получают все: и мобилизованные, и контрактники.

Минимальная зарплата в тылу возрастет с 20 тыс. до 30 тыс. грн.

"Оплата растет вместе с риском: чем ближе к линии боевого столкновения, тем выше доплата", — заверяют в Минобороны.

Кроме того, зарплаты для командования боевых подразделений вырастут в два раза.

Новые контракты

В рамках трансформации Сил обороны планируется внедрение трех типов контрактов.

Пехотно-штурмовой контракт

для пехотинцев, штурмовиков, снайперов, разведчиков.

Срок — 10 или 14 месяцев. После — отстрочка от мобилизации.

Боевой контракт

для боевых должностей, кроме пехотно-штурмовых.

Срок – 24 месяца, после — отстрочка от мобилизации.

Базовый контракт

Для логистов, штабов, технических специалистов.

Срок – 24 месяца с возможностью перехода на боевой или пехотный контракт.

Отстрочка и демобилизация

В Минобороны уверяют, что заявленные шесть месяцев отстрочки — это минимум, а на практике будет больше.

"Например, для пехотинца, который служил 10 месяцев, из которых 4 месяца был на боевых, отстрочка составит 6+12 месяцев, фактически полтора года", — уточнили в ведомстве.

Те, кто уже служит по контракту, могут переподписать его на новых условиях с четкими сроками службы и отстрочкой, которая учытывает уже отслуженное время.

Еще один ключевой вопрос — справедливость для тех, кто дольше всех в Силах обороны и провел больше всего времени на боевых. Для них до конца года предусмотрено постепенное увольнение со службы.

Чтобы система работала прозрачно, запускается Mission control штурмовика и пехотинца. Это нужно для подтверждения пребывания на позициях.

Рынок рекрутинга

Еще один момент — открытие рынка рекрутинга. Оборонное ведомство ставит амбициозную цель — чтобы больше половины штурмовиков и пехотинцев были легионерами. Проводить отбор добровольцев и направлять их в Украину будут частные рекрутинговые компании.

Также открывается автоматическое переведение через "Армия+" в рамках участка фронта.

В рамках реформы армии будет внедрен анализ эффективности бригад, который включает свыше 160 показателей оценивания. Его цель — масштабировать опыт бригад, которые воюют результативно, и предупреждать ошибки, которые стоят жизней.

Отдельным пуктом трансформации стоит вопрос самовольного оставления части (СОЧ). Для тех, кто ушел в СОЧ, открывается "окно возвращения".

"Выбирайте подразделение, командира, возвращайтесь. Эта возможность ограничена во времени", — говорится в видео.

Первые изменения должны заработать уже этим летом.

Напомним, что украинцы думают о рекрутинговой кампании Третьего корпуса Билецкого.

Также сообщалось, что адвокат рассказал о риске проведения реформы армии.