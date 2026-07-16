16 министров: Рада проголосовала за итоговые назначения в правительстве Корецкого (инфографика)

Верховная Рада проголосовала за назначение ключевых министров в правительстве нового премьер-министра Сергея Корецкого. 16 чиновников получили должности: среди них есть как новые лица, так и те, кто сохранил свои посты со времён правительства Юлии Свириденко.

Голосование народных депутатов состоялось около 16:00 16 июля, говорится в сообщении агентства "Укринформ". Также приводится список основных членов Кабмина, которыми будет руководить Корецкий.

Новый состав Кабинета министров:

Денис Шмыгаль — первый вице-премьер-министр Украины, министр энергетики; Татьяна Бережная — вице-премьер-министр по гуманитарной политике, министр культуры; Всеволод Ченцов — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции; Виталий Безгин — министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц; Матвей Бедный — министр по делам молодежи и спорта; Андрей Бутенко — министр образования и науки; Иван Выговский — министр внутренних дел; Тарас Высоцкий — министр аграрной политики и продовольствия; Николай Калашник — министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта; Виталий Ким — министр по делам ветеранов; Александр Кравченко — министр экономики и окружающей среды; Виктор Ляшко — министр здравоохранения; Сергей Марченко — министр финансов; Денис Маслов — министр юстиции; Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства; Оксана Ферчук — министр цифровой трансформации.

Между тем СМИ "РБК-Украина" опубликовало инфографику с 18 потенциальными членами нового правительства: именно такой список подготовил Корецкий. Согласно данным журналистов, главой Минобороны все же назначат Игоря Клименко, а главой МИД — Андрея Сибигу.

Кабмин Корецкого — назначение части министров 16 июля Фото: РБК-Украина

Кабмин Корецкого — назначение вице-премьеров и части министров 16 июля Фото: РБК-Украина

После голосования за основной состав Кабмина Корецкого нардепы ушли на перерыв. Перед этим Сергей Корецкий принял присягу как новый премьер-министр Украины. В ходе перерыва, предположительно, состоится еще одно заседание фракции "Слуг народа", которые обсудят кандидатуру на должность министра обороны.

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Обновление. Позже стало известно, что спикер Верховной Рады закрыл заседание парламента по состоянию на 16 июля. А новое — состоится 18 августа (если не будет изменений), говорится в сообщении журналиста Андрея Смолия. Также он уточнил, что Клименко есть среди кандидатов в министры обороны, а президент Владимир Зеленский не подал документы на рассмотрение Рады, в том числе — нет документов Федорова.

Кабмин Корецкого — подробности

Отметим, что 16 июля народные депутаты сообщили, что отложили решение о назначении министра обороны и главы МИД. Кроме того, появилась информация, что Клименко якобы отказался от этой должности. Между тем двое командующих корпусами поддержали бывшего главу МВД на посту главы Минобороны.

Утром в тот же день народные депутаты поддержали кандидатуру бывшего главы "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого, которого предложил Зеленский.

Напоминаем, что Михаил Федоров провел брифинг, на котором признал свою ошибку в отношении процесса реформирования армии. Тем временем в Украине начались акции протеста, участники которых выступают за его сохранение на должности.