Федоров vs Сирський: яке рішення Зеленського щодо головнокомандувача ЗСУ, — медіа

Президент України Володимир Зеленський прийняв рішення щодо головнокомандувача Збройними силами України Олександра Сирського, повідомили медіа. З'ясувалось, що рішення про відставку не буде. Які події супроводжують інформацію про потенційну відставку Сирського на тлі відставки міністра оборони Михайла Федорова?

У офісі Зеленського "не обговорюють" можливість заміни головнокомандувача, ідеться у матеріалі медіа "24 канал". При цьому інформацію про таке рішення надійшла від неназваних джерел в Міноборони.

Матеріал про те, що Сирський не залишить посаду протягом найближчого часу, з'явився вдень 17 липня. Інших деталей щодо протистояння чинного головнокомандувача та колишнього глави Міноборони немає.

Президент України Володимир Зеленський на момент публікації новини не коментував публікації медіа з обговоренням відставки Сирського. Тим часом відбулась пресконференція радника з комунікації Дмитра Литвина, написало "Громадське". Зі слів Литвина, Зеленський та Федоров спілкувались щодо ситуації й ексміністр оборони заявив, що не хоче переходити на посаду радника. Водночас, Федоров залишається у команді президента: на якій посаді, Литвин не сказав. Крім того, пролунав коментар щодо ймовірної "переваги", яку надає Зеленський Сирському. Зі слів представника президента, це не так, хоч і "має такий вигляд ззовні".

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Відставка Федорова — деталі протистояння з Сирським

Зазначимо, 16 липня після відставки Федорова та початку роботи нового уряду Сергія Корецького відбувся брифінг колишнього міністра оборони. Посадовець розповів про підсумки піврічного перебування на посаді. Окрім реформування закупівель та розподілу дронів, змін системи закупівель зброї, інших успішних кейсів, були невдачі, пов'язані з Генштабом ЗСУ. Серед іншого, з'ясувалось, що деякі пропозиції Федорова "тонули" у бюрократії Генштабу. Крім того, командування не бажало звертати увагу на аналітичні дані про діяльність Сил оборони, які зібрала команда Міноборони. Посадовець запевнив, що не було ультиматуму "я чи Сирський", зауваживши, що стиль керування армією має змінитись через появу новітніх технологій дронів та ШІ.

Після пресконференції Федорова з'явився перший публічний коментар Олександра Сирського щодо відставки Федорова. Сирський нагадав успішну операцію оборони Києва, яку він втілив на початку вторгнення. Після цього генерал зауважив, що завдяки тій операції сьогодні у столиці можна проводити "візії" та формувати концепції.

Нагадуємо, в Україні другий день поспіль тривають протести через відставку Федорова: серед вимог на "картонках" фігурує "відставка Сирського". Тим часом Зеленський назвав людину, яка стане міністром оборони після Федорова: чому закон України показує, що з цим рішення не все гаразд.