Проводить співбесіди з кандидатами: Зеленський розглядає можливість звільнення Сирського, — FT

Володимир Зеленський не виключає ймовірність звільнення головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського. Глава держави прагне знайти вихід із кризи з військовим керівництвом.

Володимир Зеленський цими вихідними збирає військових командирів, щоб почути їхні оцінки ситуації на полі бою та провести співбесіди з кандидатами на командування українською армією. Про це пише Financial Times з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації президента.

Джерело сказало, що Зеленський готовий усунути Сирського з посади, якщо зможе знайти командира, який забезпечить плавну передачу влади, зберігаючи міцну оборону вздовж 1200-кілометрової лінії фронту.

Зеленського звільнив цивільного міністра оборони після того, як Сирський, за словами самого Михайла Федорова, виставив президенту "ультиматум", вимагаючи усунення 35-річного посадовця.

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Але розгляд президентом звільнення Сирського, як пише видання, сталося лише після протестів українців, які вимагали залишити Федорова на посаді.

Сам Зеленський заявляв журналістам, що стосунки між Федоровим і Сирським погіршилися настільки, що вони більше не розмовляли між собою і могли спілкуватися лише тоді, коли президент виконував роль медіатора.

Федоров же розповідав медіа, що саме Сирський заблокував його спроби реформувати міністерство оборони і звинуватив його в корупції. Водночас він віддав належне офіцеру за захист Києва в перші тижні вторгнення та контрнаступу 2022 року в Харкові та Херсоні.

На думку Федорова, якщо Україна хоче перемогти ворога з мінімальними втратами, потрібно змінити головнокомандувача та начальника генерального штабу. Вказуючи на ескалацію ударів безпілотників України по цілях у РФ, він сказав, що характер війни змінюється, але Сирський не змінюється разом з нею.

Федоров також сказав, що закликав Зеленського звільнити Сирського, заявивши, що для перемоги над Росією необхідне перезавантаження вищого військового керівництва.

Підходи Федорова та Сирського до війни

Федоров і Сирський дотримувалися принципово різних поглядів на те, як треба вести війну. Міністр оборони розглядав безпілотники та автоматизацію як майбутнє війни, тоді як генерал, який має прізвисько "М'ясник", як пише видання, залишався відданим традиційному методу, зосередженому на штурмовій піхоті та артилерії.

Західні партнери України та офіційні особи НАТО тісно співпрацювали з Федоровим і підтримували його реформаторські плани. За словами військового аташе Північноатлантичного Альянсу в Києві, раптове усунення Федорова стало шоком для Заходу.

Пошуки посла України

Окрім того, як пише Financial Times, Зеленський ще досі шукає нового посла у Вашингтоні, але його головним вибором залишається колишній прем'єр-міністр Юлія Свириденко, яку було звільнено під час перестановки в кабінеті міністрів, хоча вона й відхилила пропозицію.

Люди, близькі до президента, заявили, що у вирішальний момент війни та у відносинах з адміністрацією Трампа Зеленський все ще намагається переконати Свириденко взяти на себе цю роль.

Нагадаємо, ще 17 липня ЗМІ повідомляли, що в офісі Зеленського не обговорюють можливість заміни головнокомандувача. При цьому інформація про таке рішення надійшла від неназваних джерел в Міноборони.

Утім, як писав Фокус, військові вважають відставку Федорова "фатальною помилкою".