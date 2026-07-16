"Найкращий" міністр: чому військові вважають відставку Федорова "фатальною помилкою"

Відставка Михайла Федорова з посади міністра оборони стала чи не найрезонанснішим кадровим рішенням за останні місяці. Зокрема, серед військових, волонтерів та людей, які безпосередньо працюють з фронтом, переважає думка — країна ризикує втратити темп реформ, які лише почали приносити результат.

15 липня під час зустрічі з депутатами фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський повідомив, що Михайло Федоров не очолить Міністерство оборони. Згодом сам посадовець підтвердив свою відставку, подякував команді за спільну роботу та заявив, що продовжить працювати над розвитком оборонних технологій.

"Я продовжу працювати заради місії, з якою прийшов раніше до Міністерства оборони, — перемагати ворога асиметрією, швидкістю інновацій і силою організації. Далі буде", — написав він.

Втім, кадрове рішення практично одразу викликало хвилю обговорень. У більшості міст України люди вийшли на акції підтримки Федорова, а в соцмережах почали масово з'являтися дописи від військових, командирів, волонтерів та експертів оборонної сфери. Попри різний досвід, більшість із них говорили не стільки про самого Федорова, скільки про зміни, які, на їхню думку, він встиг започаткувати в Міністерстві оборони.

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Фокус зібрав реакції представників військового керівництва, бойових офіцерів та волонтерів, які пояснили, чому вважають відставку міністра ризиком для української армії.

Відставка Федорова з посади міністра оборони — реакція військових

Одним з тих, хто висловився щодо звільнення міністра став командувач Об'єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий. І, що цікаво, генерал фактично підтвердив слова самого Федорова про те, що багато важливих рішень доводилося схвалювати не завдяки існуючій системі, а всупереч їй. За словами Драпатого, саме за останні місяці взаємодія між Міністерством оборони та військом почала змінюватися: командири отримали можливість бути почутими, а ініціативи, які народжувалися безпосередньо на фронті, почали значно швидше знаходити підтримку в міністерстві.

Окремо він звернув увагу на проєкт "Лінія дронів", який назвав прикладом того, як своєчасне державне рішення може вплинути на ситуацію на полі бою. Водночас генерал наголосив, що головною проблемою залишається сама система, коли правильні рішення досі потребують особистої боротьби окремих керівників з бюрократією. На його переконання, зміни не повинні завершитися разом із відставкою міністра, адже від цього напряму залежить ефективність війська.

Реакція на відставку Михайла Федорова Фото: Скриншот

"Сьогодні міністр сказав, що багато з цих рішень доводилося проводити всупереч системі, а не завдяки її роботі. Я знаю, що це правда, і вважаю, що так не має бути. Багато командирів можуть це підтвердити. Коли правильне рішення доводиться проводити всупереч системі, а не завдяки їй, це означає, що сама система потребує змін. Командир не має права мовчати про проблеми, особливо коли їх ціна вимірюється втраченими можливостями, часом і людськими життями. Мовчання не захищає армію, воно лише дозволяє помилкам накопичуватися, поки виправляти їх стає набагато важче", — написав він.

Схожої думки дотримуються й військові, які щодня працюють безпосередньо на передовій. Так, молодший сержант й старший групи FPV-бомберів 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" В'ячеслав Білковський назвав Федорова "найкращим міністром оборони" з початку повномасштабного вторгнення. За його словами, найбільш відчутні зміни сталися саме у сфері безпілотників. Зокрема, виробники перестали роками проходити бюрократичні процедури, суттєво прискорилася сертифікація нових розробок, а закупівлі стали ефективнішими.

"Майже відразу щезли "невидимі шлагбауми" для виробників що виробляють дрони, в рази пришвидшились питання сертифікації. Цього і близько не було при умєрові. Всі бачать результати закупівель снарядів. Здешевлення колосальне", — зауважив він.

Окрім того, військовий звернув увагу на менш помітну для суспільства роботу із забезпечення Starlink, яка, за його словами, напряму впливає на можливості українських далекобійних ударів.

Реакція на відставку Михайла Федорова Фото: Скриншот

Підполковник Тарас Березовець також визнав, що спочатку скептично ставився до кандидатури Федорова. Втім, згодом, за його словами, саме результати роботи змусили змінити думку. Він вважає, що серед усіх міністрів оборони воєнного часу Федоров найбільше відповідав своїй посаді, адже саме за його керівництва вдалося досягти найбільшого прогресу в низці критично важливих напрямків. Водночас офіцер зазначив, що міністру інколи бракувало дипломатичності у спілкуванні з вищим військовим керівництвом, через що виникали конфлікти.

Реакція на відставку Михайла Федорова Фото: Скриншот

Подібну оцінку дав і командир 1-го корпусу НГУ "Азов" Денис Прокопенко. Він подякував Федорову за роботу, а також наголосив, що за порівняно короткий час той зміг реалізувати низку рішень, які посилили обороноздатність України та вплинули на військові спроможності держави. Також у своєму дописі Прокопенко висловив сподівання, що нове керівництво Міністерства оборони продовжить уже розпочаті зміни, зокрема у питаннях реформування армії, забезпечення військових та мобілізації.

Реакція на відставку Михайла Федорова Фото: Скриншот

Та все ж емоційнішою виявилася реакція військової волонтерки Марії Берлінської. Вона заявила, що свого часу призначення Федорова було одним із найкращих кадрових рішень президента, а от його відставка стала — "найбільшою помилкою". Берлінська переконана, що сьогодні Україна не може перемогти Росію традиційними методами, тому ставка має робитися саме на технологічну перевагу, асиметричні рішення та інновації. На її думку, саме цим займалася команда Федорова, а згортання такого курсу може дорого коштувати країні.

"Дуже хочу помилитися. Але я чітко і по суті відповідаю за кожен свій прогноз протягом 12 років війни. Фатальна помилка Президента", — написала вона.

Реакція на відставку Михайла Федорова Фото: Скриншот

Про протистояння нових підходів зі старою системою написав і старший лейтенант ЗСУ "Алекс". Він зазначив, що не вважає Федорова ідеальним міністром, однак саме його команда, на думку офіцера, намагалася просувати сучасні технологічні рішення в умовах, коли частина військової системи залишається консервативною та не готовою до швидких змін. Крім того, "Алекс" зізнався, що наразі не бачить людини, яка могла б повноцінно замінити Федорова на посаді.

Реакція на відставку Михайла Федорова Фото: Скриншот

Водночас сержант батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов наголосив, що Федоров міг би продовжити працювати у сфері оборонно-промислового комплексу, адже саме зараз Україна потребує масштабування власного виробництва зброї, прискорення закупівель та впровадження нових технологій. На думку військового, Міністерство оборони сьогодні має очолювати насамперед сильний управлінець, який здатний координувати складні процеси та працювати в одній команді із Силами оборони.

Показово, що після відставки Федорова про завершення роботи в Міністерстві оборони оголосили й люди, які входили до його команди. Волонтер Сергій Стерненко повідомив, що більше не є радником міністра. За його словами, саме зараз у відомстві готувалися нові вимоги до закупівель FPV-дронів, які мали покращити забезпечення війська та розвиток інфраструктури для далекобійних ударів. Він також заявив, що багато реформ не вдалося завершити через бюрократичний опір, але назвав Федорова найкращим міністром оборони в історії України.

"Прикро, що сьогодні наша держава стала значно далі від перемоги. Прикро, що реальні реформи навіть не дали розпочати, хоча все одно вдалося багато що змінити. Не прикро за вас, за людей, які все бачать та розуміють. І підтримують", — йдеться в його дописі.

Реакція на відставку Михайла Федорова Фото: Скриншот

Аналогічне рішення ухвалив і військовий експерт Сергій Бескрестнов ("Флеш"), який також залишив посаду радника. Він розповів, що більше не зможе допомагати виробникам та військовим на рівні Міністерства оборони, хоча в команди залишалося ще багато нереалізованих проєктів. За його словами, навіть російські інформаційні ресурси вже відреагували на ці кадрові зміни "із задоволенням".

На відставку відреагував і Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Хоч він і не коментував інформацію про можливі розбіжності з Федоровим, все ж подякував йому за роботу на посаді міністра оборони та побажав залишатися в команді України.

Реакція на відставку Михайла Федорова Фото: Скриншот

А от заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров взагалі повідомив, що подав рапорт на звільнення із Збройних сил України, заявивши, що вважає усунення Михайла Федорова "великим злом для обороноздатності країни".

Раніше, Володимир Зеленський заявив, що причиною відставки Михайла Федорова стали розбіжності між Міністерством оборони та Генштабом. Президент зазначив, що сторони не змогли знайти спільне рішення щодо низки ключових питань, і йшлося не лише про взаємини міністра з Олександром Сирським.

Також видання The Economist писало, що Зеленський пропонував Михайлу Федорову очолити Кабінет міністрів після відставки Юлії Свириденко, однак той відмовився від посади прем'єр-міністра. Після цього глава держави запропонував очолити уряд Сергію Корецькому.