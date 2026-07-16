Зеленський хотів призначити Федорова прем'єром України: ЗМІ пояснили, чому він відмовився

Зеленський запропонував Михайлу Федорову очолити Кабінет міністрів після відставки Юлії Свириденко, однак той не погодився стати прем'єр-міністром. Після його відмови президент запропонував посаду глави уряду Сергію Корецькому, а згодом сам Федоров залишив Міністерство оборони.

Як пише видання The Economist, посилаючись на власні джерела, Володимир Зеленський запропонував тодішньому міністру оборони Михайлу Федорову очолити уряд після звільнення Юлії Свириденко. Загалом, у звичайній політичній ситуації таке призначення стало б підвищенням, однак цього разу воно фактично означало завершення його спроб реформувати Міністерство оборони. Сам же Федоров відмовився від пропозиції, і після цього посаду прем'єр-міністра запропонували Сергію Корецькому.

Ба більше, у попередньому матеріалі The Economist зазначалося, що ще до кадрових змін Федоров був одним із трьох претендентів на посаду глави уряду.

Відео дня

Опитування Як ви ставитеся до рішення про відставку міністра оборони Михайла Федорова? Опитування відкрите до Позитивно, зміни необхідні Негативно, підтримую протести проти відставки Не розумію причин цього рішення Складно визначитись Голосувати

Загалом, Федоров очолив Міністерство оборони у січні 2026 року. До цього він здобув репутацію одного з найуспішніших реформаторів завдяки роботі в Міністерстві цифрової трансформації, де запустив застосунок "Дія" та цифровізував низку державних послуг. Крім того, після початку повномасштабної війни він також став одним із ключових учасників розвитку українського виробництва безпілотників. Саме тому від нього очікували, що він зможе провести глибокі зміни і в оборонному відомстві.

Втім, реалізувати ці плани виявилося значно складніше. Як зазначає The Economist, уже в перші місяці роботи між Федоровим і військовим командуванням почали виникати серйозні розбіжності щодо управління армією та пріоритетів у забезпеченні війська.

Одне з найбільш показових загострень, за даними The Economist, сталося під час воєнної наради на початку липня. Тоді військове керівництво висловило претензії до закупівель ракет і боєприпасів, які проводило Міноборони. У відповідь Федоров заявив, що саме завдяки його терміновому рішенню перекинути кошти на закупівлю безпілотників на початку року вдалося забезпечити проведення важливих операцій. Один зі співрозмовників видання описав цю суперечку як зіткнення двох різних підходів до ведення війни, між якими так і не вдалося знайти порозуміння.

Як зазначає The Economist, за шість місяців роботи Федоров розпочав масштабний аудит Міністерства оборони, який виявив значні перевитрати бюджетних коштів. Він також перевів частину оборонних закупівель на відкриті тендери, що, за його словами, допомогло знизити вартість артилерійських боєприпасів, а ще запровадив жорсткіші перевірки для чиновників міністерства.

Водночас саме конфлікт із військовим керівництвом, насамперед із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, видання називає однією з головних причин політичних проблем Федорова. Джерела The Economist стверджують, що міністр мав інше бачення розвитку армії та навіть виступав за зміну військового керівництва. Втім, підтримки президента ця ідея не отримала.

Крім того, видання нагадує, що лише в червні вдалося запустити перший великий пакет реформ, підготовлений командою Федорова. Він передбачав суттєве збільшення виплат піхотинцям на передовій, запровадження нової системи контрактів, часткову демобілізацію військових із найдовшим терміном служби, додаткове фінансування для залучення іноземних добровольців, а також можливість для військовослужбовців, які самовільно залишили частину, повернутися до служби без покарання протягом визначеного періоду.

Попри гостру критику, співрозмовники видання серед військових визнають, що Федорову вдалося покращити систему закупівель безпілотників і пришвидшити цифровізацію армії. Водночас вони вважають, що відсутність у нього військового досвіду заважала реалізувати масштабні зміни в оборонному відомстві.

Видання також зазначає, що подальша політична доля Федорова поки залишається невизначеною. За кілька днів до кадрових змін він визнав, що його непокоїть можливе послаблення підтримки з боку президента. Водночас Федоров наголосив, що від початку роботи діяв так, як вважав правильним, і не хотів залишати посаду з відчуттям, що був змушений підлаштовуватися під чиїсь інтереси.

"Коли я почав працювати, президент сказав мені діяти за совістю…Багато людей на мене гавкають, і так, це мене хвилює, але що я можу вдіяти? Я не хочу залишати цю посаду, знаючи, що я коли-небудь комусь підлаштовувався", , — сказав Федоров за кілька днів до новин провідставку.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський пояснював відставку Михайла Федорова тим, що між Міністерством оборони та Генштабом виникли серйозні розбіжності. За його словами, сторони так і не змогли знайти спільну мову щодо низки важливих питань, а проблема не обмежувалася лише стосунками Федорова з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Водночас Олександр Сирський після відставки Михайла Федорова вперше публічно прокоментував ситуацію. Головнокомандувач подякував ексміністру за роботу, однак не став згадувати про розбіжності між ними.