Зеленский хотел назначить Федорова премьер-министром Украины: СМИ объяснили, почему он отказался

Зеленский предложил Михаилу Федорову возглавить Кабинет министров после отставки Юлии Свириденко, однако тот отказался стать премьер-министром. После его отказа президент предложил пост главы правительства Сергею Корецкому, а впоследствии сам Федоров покинул Министерство обороны.

Как пишет издание The Economist со ссылкой на собственные источники, Владимир Зеленский предложил тогдашнему министру обороны Михаилу Федорову возглавить правительство после увольнения Юлии Свириденко. В общем, в обычной политической ситуации такое назначение стало бы повышением, однако на этот раз оно фактически означало завершение его попыток реформировать Министерство обороны. Сам же Федоров отказался от предложения, и после этого должность премьер-министра предложили Сергею Корецкому.

Более того, в предыдущей статье The Economist отмечалось, что ещё до кадровых перестановок Федоров был одним из трёх претендентов на пост главы правительства.

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В общем, Федоров возглавил Министерство обороны в январе 2026 года. До этого он заработал репутацию одного из самых успешных реформаторов благодаря работе в Министерстве цифровой трансформации, где запустил приложение "Дія" и перевел ряд государственных услуг в цифровой формат. Кроме того, после начала полномасштабной войны он также стал одним из ключевых участников развития украинского производства беспилотников. Именно поэтому от него ожидали, что он сможет провести глубокие изменения и в оборонном ведомстве.

Впрочем, реализовать эти планы оказалось гораздо сложнее. Как отмечает The Economist, уже в первые месяцы работы между Федоровым и военным командованием начали возникать серьёзные разногласия по поводу управления армией и приоритетов в обеспечении войск.

Одно из наиболее показательных обострений, по данным The Economist, произошло во время военного совещания в начале июля. Тогда военное руководство высказало претензии к закупкам ракет и боеприпасов, которые осуществляло Минобороны. В ответ Федоров заявил, что именно благодаря его срочному решению перенаправить средства на закупку беспилотников в начале года удалось обеспечить проведение важных операций. Один из собеседников издания охарактеризовал этот спор как столкновение двух разных подходов к ведению войны, между которыми так и не удалось найти взаимопонимания.

Как отмечает The Economist, за шесть месяцев работы Федоров начал масштабный аудит Министерства обороны, в ходе которого были выявлены значительные перерасходы бюджетных средств. Он также перевел часть оборонных закупок на открытые тендеры, что, по его словам, помогло снизить стоимость артиллерийских боеприпасов, а также ввел более жесткие проверки для чиновников министерства.

В то же время именно конфликт с военным руководством, прежде всего с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, издание называет одной из главных причин политических проблем Федорова. Источники The Economist утверждают, что у министра было иное видение развития армии и он даже выступал за смену военного руководства. Впрочем, поддержки со стороны президента эта идея не получила.

Кроме того, издание напоминает, что только в июне удалось запустить первый крупный пакет реформ, подготовленный командой Федорова. Он предусматривал существенное увеличение выплат пехотинцам на передовой, введение новой системы контрактов, частичную демобилизацию военных с наибольшим стажем службы, дополнительное финансирование для привлечения иностранных добровольцев, а также возможность для военнослужащих, самовольно покинувших часть, вернуться на службу без наказания в течение определенного периода.

Несмотря на острую критику, собеседники издания из числа военных признают, что Федорову удалось улучшить систему закупок беспилотников и ускорить цифровизацию армии. В то же время они считают, что отсутствие у него военного опыта мешало реализовать масштабные изменения в оборонном ведомстве.

Издание также отмечает, что дальнейшая политическая судьба Федорова пока остается неопределенной. За несколько дней до кадровых перестановок он признал, что его беспокоит возможное ослабление поддержки со стороны президента. В то же время Федоров подчеркнул, что с самого начала работы действовал так, как считал правильным, и не хотел покидать пост с ощущением, что был вынужден подстраиваться под чьи-то интересы.

"Когда я начал работать, президент сказал мне действовать по совести… Многие на меня набрасываются, и да, это меня беспокоит, но что я могу поделать? Я не хочу уходить с этой должности, зная, что я когда-либо кому-то подстраивался", — сказал Федоров за несколько дней до появления новостей об отставке.

Напомним, что президент Владимир Зеленский объяснил отставку Михаила Федорова тем, что между Министерством обороны и Генштабом возникли серьезные разногласия. По его словам, стороны так и не смогли найти общий язык по ряду важных вопросов, а проблема не ограничивалась лишь отношениями Федорова с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

В то же время Александр Сырский после отставки Михаила Федорова впервые публично прокомментировал ситуацию. Главнокомандующий поблагодарил экс-министра за работу, однако не стал упоминать о разногласиях между ними.