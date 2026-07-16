"Федоров останется в команде": Зеленский прокомментировал конфликт между Минобороны и Генштабом ВСУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что между Министерством обороны и Генеральным штабом существуют проблемы во взаимодействии, а сторонам не удалось найти общий язык. По его словам, речь идет не только о конфликте между Михаилом Федоровым и Александром Сырским.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что трудности во взаимодействии между военным руководством и Минобороны возникают "на разных уровнях" и касаются не только личного конфликта между Федоровым и Сырским.

По словам президента, накопилось много нерешенных вопросов, в частности касающихся мобилизации, работы ТЦК, ситуации в отдельных бригадах и проблем на фронте. В то же время он подчеркнул, что не может принимать чью-либо сторону в этом конфликте.

"Я очень хотел бы единства. Стороны его не нашли. И в этом проблема не только сторон, но и моя. Не может быть так, чтобы кто-то один побеждал, а кто-то один отвечал. Вместе побеждаем и вместе отвечаем", — сказал Зеленский.

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Президент также сообщил, что Михаил Федоров останется в его команде. В каком именно статусе он будет работать в дальнейшем, объявят позже.

"Я уверен, что он останется в моей команде, и мы обсудим чуть позже, как это будет выглядеть", — сказал Зеленский.

12 июля тогдашний премьер-министр Юлия Свириденко подала в отставку, после чего свои полномочия сложил весь Кабинет министров, в том числе и министр обороны Михаил Федоров. Уже 16 июля Верховная Рада назначила новым премьер-министром бывшего главу "Нафтогаза Украины" Сергея Корецкого. На этом фоне развернулась публичная дискуссия вокруг деятельности Федорова, который изменил подходы к закупкам дронов и другим оборонным закупкам, уволил часть сотрудников Минобороны, связанных с оружейными компаниями, а также приступил к реформированию армии и системы мобилизации.

Ранее Фокус собрал основные заявления Федорова, в которых он публично рассказал об отношении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского к инициативам Министерства обороны.