"Федоров залишиться в команді": Зеленський прокоментував конфлікт Міноборони та Генштабу ЗСУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що між Міністерством оборони та Генеральним штабом існують проблеми у взаємодії, а сторонам не вдалося знайти спільну мову. За його словами, йдеться не лише про конфлікт між Михайлом Федоровим і Олександром Сирським.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що труднощі у взаємодії між військовим керівництвом і Міноборони є "на різних рівнях" та стосуються не лише особистого конфлікту між Федоровим і Сирським.

За словами президента, накопичилося багато невирішених питань, зокрема щодо мобілізації, роботи ТЦК, ситуації в окремих бригадах і проблем на фронті. Водночас він наголосив, що не може ставати на чийсь бік у цьому конфлікті.

"Я дуже хотів би єдності. Сторони її не знайшли. І в цьому проблема не лише сторін, а й моя. Не може бути так, що хтось один перемагає, а хтось один відповідає. Разом перемагаємо і разом відповідаємо", — сказав Зеленський.

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Президент також повідомив, що Михайло Федоров залишиться в його команді. У якому саме статусі він працюватиме надалі, оголосять пізніше.

"Я впевнений, що він залишатиметься в моїй команді, і ми проговоримо трішки пізніше, як це буде виглядати", — сказав Зеленський.

12 липня тодішня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко подала у відставку, після чого свої повноваження склав увесь Кабінет міністрів, зокрема й міністр оборони Михайло Федоров. Уже 16 липня Верховна Рада призначила новим прем'єр-міністром колишнього очільника "Нафтогазу України" Сергія Корецького. На цьому тлі виникла публічна дискусія навколо роботи Федорова, який змінив підходи до закупівлі дронів та інших оборонних закупівель, звільнив частину працівників Міноборони, пов'язаних зі збройовими компаніями, а також розпочав реформування армії та системи мобілізації.

Раніше Фокус зібрав головні заяви Федорова, в яких він публічно розповів про ставлення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського до ініціатив Міністерства оборони.