"Лучший" министр: почему военные считают отставку Федорова "роковой ошибкой"

Отставка Михаила Федорова с поста министра обороны стала, пожалуй, самым резонансным кадровым решением за последние месяцы. В частности, среди военных, волонтеров и людей, непосредственно работающих на фронте, преобладает мнение, что страна рискует потерять темп реформ, которые только начали приносить результат.

15 июля во время встречи с депутатами фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский сообщил, что Михаил Федоров не возглавит Министерство обороны. Впоследствии сам чиновник подтвердил свою отставку, поблагодарил команду за совместную работу и заявил, что продолжит работать над развитием оборонных технологий.

"Я продолжу работать ради той миссии, с которой пришёл ранее в Министерство обороны, — побеждать врага с помощью асимметрии, скорости инноваций и силы организации. Продолжение следует", — написал он.

Впрочем, кадровое решение практически сразу вызвало волну обсуждений. В большинстве городов Украины люди вышли на акции в поддержку Федорова, а в соцсетях начали массово появляться посты от военных, командиров, волонтеров и экспертов оборонной сферы. Несмотря на разный опыт, большинство из них говорили не столько о самом Федорове, сколько об изменениях, которые, по их мнению, он успел инициировать в Министерстве обороны.

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Фокус собрал комментарии представителей военного руководства, боевых офицеров и волонтеров, которые объяснили, почему считают отставку министра риском для украинской армии.

Отставка Федорова с поста министра обороны — реакция военных

Одним из тех, кто высказался по поводу отставки министра, стал командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый. И, что интересно, генерал фактически подтвердил слова самого Федорова о том, что многие важные решения приходилось принимать не благодаря существующей системе, а вопреки ей. По словам Драпатого, именно за последние месяцы взаимодействие между Министерством обороны и армией начало меняться: командиры получили возможность быть услышанными, а инициативы, рождавшиеся непосредственно на фронте, стали значительно быстрее находить поддержку в министерстве.

Отдельно он обратил внимание на проект "Линия дронов", который назвал примером того, как своевременное решение государства может повлиять на ситуацию на поле боя. В то же время генерал подчеркнул, что главной проблемой остается сама система, когда для принятия правильных решений до сих пор требуется личная борьба отдельных руководителей с бюрократией. По его убеждению, изменения не должны закончиться вместе с отставкой министра, ведь от этого направления зависит эффективность войск.

Реакция на отставку Михаила Федорова Фото: Скриншот

"Сегодня министр сказал, что многие из этих решений приходилось принимать вопреки системе, а не благодаря её работе. Я знаю, что это правда, и считаю, что так быть не должно. Многие командиры могут это подтвердить. Когда правильное решение приходится принимать вопреки системе, а не благодаря ей, это означает, что сама система нуждается в изменениях. Командир не имеет права умалчивать о проблемах, особенно когда их цена измеряется упущенными возможностями, временем и человеческими жизнями. Молчание не защищает армию, оно лишь позволяет ошибкам накапливаться, пока исправлять их становится гораздо труднее", — написал он.

Подобного мнения придерживаются и военные, которые ежедневно работают непосредственно на передовой. Так, младший сержант и старший группы FPV-бомбардировщиков 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Вячеслав Билковский назвал Федорова "лучшим министром обороны" с начала полномасштабного вторжения. По его словам, наиболее ощутимые изменения произошли именно в сфере беспилотников. В частности, производителям больше не приходится годами проходить бюрократические процедуры, существенно ускорилась сертификация новых разработок, а закупки стали более эффективными.

"Почти сразу исчезли „невидимые шлагбаумы“ для производителей дронов, вопросы сертификации ускорились в разы. При Умерове этого и в помине не было. Все видят результаты закупок боеприпасов. Снижение цен колоссальное", — отметил он.

Кроме того, военный обратил внимание на менее заметную для общественности работу по обеспечению Starlink, которая, по его словам, напрямую влияет на возможности украинских ударов на большие расстояния.

Реакция на отставку Михаила Федорова Фото: Скриншот

Подполковник Тарас Березовец также признал, что сначала скептически относился к кандидатуре Федорова. Впрочем, впоследствии, по его словам, именно результаты работы заставили изменить мнение. Он считает, что среди всех министров обороны военного времени Федоров больше всех соответствовал своей должности, ведь именно под его руководством удалось достичь наибольшего прогресса в ряде критически важных направлений. В то же время офицер отметил, что министру порой не хватало дипломатичности в общении с высшим военным руководством, из-за чего возникали конфликты.

Реакция на отставку Михаила Федорова Фото: Скриншот

Аналогичную оценку дал и командир 1-го корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко. Он поблагодарил Федорова за работу, а также подчеркнул, что за сравнительно короткое время тот сумел реализовать ряд решений, которые укрепили обороноспособность Украины и повлияли на военный потенциал государства. Также в своем посте Прокопенко выразил надежду, что новое руководство Министерства обороны продолжит уже начатые изменения, в частности в вопросах реформирования армии, обеспечения военных и мобилизации.

Реакция на отставку Михаила Федорова Фото: Скриншот

И все же более эмоциональной оказалась реакция военной волонтерки Марии Берлинской. Она заявила, что в свое время назначение Федорова было одним из лучших кадровых решений президента, а вот его отставка стала — "самой большой ошибкой". Берлинская убеждена, что сегодня Украина не может победить Россию традиционными методами, поэтому ставка должна делаться именно на технологическое превосходство, асимметричные решения и инновации. По её мнению, именно этим занималась команда Федорова, а сворачивание такого курса может дорого обойтись стране.

"Очень хочу ошибиться. Но я четко и по существу отвечаю за каждый свой прогноз на протяжении 12 лет войны. Роковая ошибка президента", — написала она.

Реакция на отставку Михаила Федорова Фото: Скриншот

О противостоянии новых подходов старой системе написал и старший лейтенант ВСУ "Алекс". Он отметил, что не считает Федорова идеальным министром, однако именно его команда, по мнению офицера, пыталась продвигать современные технологические решения в условиях, когда часть военной системы остается консервативной и не готовой к быстрым изменениям. Кроме того, "Алекс" признался, что пока не видит человека, который мог бы полноценно заменить Федорова на этом посту.

Реакция на отставку Михаила Федорова Фото: Скриншот

В то же время сержант батальона "Айдар" Станислав Бунятов подчеркнул, что Федоров мог бы продолжить работу в сфере оборонно-промышленного комплекса, ведь именно сейчас Украине необходимо наращивать собственное производство оружия, ускорять закупки и внедрять новые технологии. По мнению военного, Министерство обороны сегодня должно возглавлять прежде всего сильный управленческий специалист, способный координировать сложные процессы и работать в одной команде с Силами обороны.

Показательно, что после отставки Федорова о завершении работы в Министерстве обороны объявили и люди, входившие в его команду. Волонтер Сергей Стерненко сообщил, что больше не является советником министра. По его словам, именно сейчас в ведомстве готовились новые требования к закупкам FPV-дронов, которые должны были улучшить обеспечение войск и развитие инфраструктуры для дальних ударов. Он также заявил, что многие реформы не удалось завершить из-за бюрократического сопротивления, но назвал Федорова лучшим министром обороны в истории Украины.

"Обидно, что сегодня наше государство оказалось значительно дальше от победы. Обидно, что реальные реформы даже не удалось начать, хотя всё равно удалось многое изменить. Не обидно за вас, за людей, которые всё видят и понимают. И поддерживают", — говорится в его посте.

Реакция на отставку Михаила Федорова Фото: Скриншот

Аналогичное решение принял и военный эксперт Сергей Бескрестнов ("Флеш"), который также покинул пост советника. Он рассказал, что больше не сможет помогать производителям и военным на уровне Министерства обороны, хотя у команды оставалось еще много нереализованных проектов. По его словам, даже российские информационные ресурсы уже отреагировали на эти кадровые изменения "с удовлетворением".

На отставку отреагировал и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Хотя он и не комментировал информацию о возможных разногласиях с Федоровым, тем не менее поблагодарил его за работу на посту министра обороны и пожелал ему остаться в команде Украины.

Реакция на отставку Михаила Федорова Фото: Скриншот

А вот заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров вообще сообщил, что подал рапорт об увольнении из Вооруженных сил Украины, заявив, что считает отстранение Михаила Федорова "большим злом для обороноспособности страны".

Ранее Владимир Зеленский заявил, что причиной отставки Михаила Федорова стали разногласия между Министерством обороны и Генштабом. Президент отметил, что стороны не смогли найти общее решение по ряду ключевых вопросов, и речь шла не только об отношениях министра с Александром Сырским.

Кроме того, издание The Economist сообщало, что Зеленский предлагал Михаилу Федорову возглавить Кабинет министров после отставки Юлии Свириденко, однако тот отказался от поста премьер-министра. После этого глава государства предложил возглавить правительство Сергею Корецкому.