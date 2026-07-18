Проводит собеседования с кандидатами: Зеленский рассматривает возможность увольнения Сырского, — FT

Владимир Зеленский не исключает вероятности отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Глава государства стремится найти выход из кризиса с военным руководством.

В эти выходные Владимир Зеленский собирает военных командиров, чтобы выслушать их оценки ситуации на поле боя и провести собеседования с кандидатами на должность командующего украинской армией. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента.

Источник сообщил, что Зеленский готов отстранить Сырского от должности, если сможет найти командира, который обеспечит плавную передачу власти, сохранив прочную оборону вдоль 1200-километровой линии фронта.

Зеленский уволил гражданского министра обороны после того, как Сырский, по словам самого Михаила Федорова, выдвинул президенту "ультиматум", потребовав отстранения 35-летнего чиновника.

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Однако, как пишет издание, президент рассмотрел вопрос об увольнении Сырского только после протестов украинцев, требовавших оставить Федорова на должности.

Сам Зеленский заявлял журналистам, что отношения между Федоровым и Сырским ухудшились настолько, что они больше не разговаривали друг с другом и могли общаться только тогда, когда президент выступал в роли посредника.

Федоров же рассказывал СМИ, что именно Сырский заблокировал его попытки реформировать министерство обороны и обвинил его в коррупции. В то же время он отдал должное офицеру за защиту Киева в первые недели вторжения и контрнаступления 2022 года в Харькове и Херсоне.

По мнению Федорова, если Украина хочет победить врага с минимальными потерями, необходимо сменить главнокомандующего и начальника Генерального штаба. Указывая на эскалацию ударов украинских беспилотников по целям в РФ, он сказал, что характер войны меняется, но Сырский не меняется вместе с ней.

Федоров также сообщил, что призвал Зеленского уволить Сырского, заявив, что для победы над Россией необходима перестройка высшего военного руководства.

Подходы Федорова и Сырского к войне

Федоров и Сырский придерживались принципиально разных взглядов на то, как следует вести войну. Министр обороны рассматривал беспилотники и автоматизацию как будущее войны, тогда как генерал по прозвищу "Мясник", как пишет издание, оставался приверженцем традиционного метода, сосредоточенного на штурмовой пехоте и артиллерии.

Западные партнеры Украины и официальные лица НАТО тесно сотрудничали с Федоровым и поддерживали его реформаторские планы. По словам военного атташе Североатлантического альянса в Киеве, внезапное отстранение Федорова стало шоком для Запада.

Поиски посла Украины

Кроме того, как пишет Financial Times, Зеленский до сих пор ищет нового посла в Вашингтоне, но его главным кандидатом остается бывший премьер-министр Юлия Свириденко, которая была уволена в ходе перестановок в кабинете министров, хотя она и отклонила это предложение.

Лица, близкие к президенту, заявили, что в решающий момент войны и в отношениях с администрацией Трампа Зеленский по-прежнему пытается убедить Свириденко взять на себя эту роль.

Напомним, еще 17 июля СМИ сообщали, что в офисе Зеленского не обсуждают возможность замены главнокомандующего. При этом информация о таком решении поступила от неназванных источников в Минобороны.

В то же время, как писал Фокус, военные считают отставку Федорова "роковой ошибкой".