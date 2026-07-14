Неожиданное решение: Свириденко не согласилась возглавить посольство в США, — СМИ

Премьер-министр Юлия Свириденко по состоянию на утро 14 июля не приняла предложение занять должность посла Украины в США после отставки с поста главы правительства. На данный момент она не рассматривает эту должность для себя.

Об этом "Суспільному" сообщили три источника из окружения действующего премьер-министра.

Означает ли это, что Свириденко отказала президенту Владимиру Зеленскому, пока неизвестно.

Ранее собеседник "Суспільного" в Офисе президента заявил, что именно необходимостью заменить посла Украины в США объясняли отставку Свириденко. В то же время ни президент, ни сама премьер-министр публично не называли четких причин смены главы правительства.

После объявления о кадровых изменениях Свириденко заявила, что готова продолжить государственную службу. Зеленский сообщил, что предложил ей возглавить направление в отношениях с одним из ключевых партнеров Украины.

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"Суспільне" также обратилось за комментарием к послу Украины в США Стефанишиной по поводу её возможной отставки, однако ответа пока не получило. 14 июля Верховная Рада должна рассмотреть вопрос об увольнении Свириденко. По данным трех источников "Суспільного" в Офисе президента и правительстве, новым премьер-министром может стать действующий глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил об обновлении Кабинета министров и кадровых изменениях среди руководителей правоохранительных органов в рамках новой политической стратегии. На следующий день председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что в парламент поступило заявление Юлии Свириденко об отставке.

Недавно посол Украины в США Ольга Стефанишина решила покинуть свой пост по собственному желанию. При этом президент Владимир Зеленский положительно оценил её работу на этой должности.