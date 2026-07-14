Несподіване рішення: Свириденко не погодилася очолити посольство у США, — ЗМІ

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко станом на ранок 14 липня не прийняла пропозицію обійняти посаду послині України в США після відставки з посади глави уряду. Наразі вона не розглядає цю посаду для себе.

Про це “Суспільному” повідомили три джерела в оточенні чинної прем'єр-міністерки.

Чи означає це, що Свириденко відмовила президенту Володимиру Зеленському, наразі невідомо.

Раніше співрозмовник Суспільного в Офісі президента заявив, що саме необхідністю замінити посла України у США пояснювали відставку Свириденко. Водночас ані президент, ані сама прем'єр-міністерка публічно не називали чітких причин зміни керівника уряду.

Після оголошення про кадрові зміни Свириденко заявила, що готова продовжувати державну службу. Зеленський повідомив, що запропонував їй очолити напрямок у відносинах з одним із ключових партнерів України.

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Суспільне також звернулося по коментар до послині України в США Стефанішиної щодо її можливої відставки, однак відповіді наразі не отримало. 14 липня Верховна Рада має розглянути питання про звільнення Свириденко. За даними трьох джерел Суспільного в Офісі президента та уряді, новим прем'єр-міністром може стати чинний голова “Нафтогазу” Сергій Корецький.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 12 липня анонсував оновлення Кабінету Міністрів і кадрові зміни серед керівників правоохоронних органів у межах нової політичної стратегії. Наступного дня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що до парламенту надійшла заява Юлії Свириденко про відставку.

Нещодавно послиня України в США Ольга Стефанішина вирішила залишити посаду за власним бажанням. Водночас президент Володимир Зеленський позитивно оцінив її роботу на цій посаді.