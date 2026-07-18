Обіцяли "обнулити": військовий заявив, що його звинуватили у "СЗЧ" після мітингу проти Сирського

Військова служба правопорядку затримала військовослужбовця, який брав участь у мітингу за ексміністра оборони Михайла Федорова, розповіли у мережі. На мітингу, серед інших, лунали гасла проти головнокомандувача Олександра Сирського. Чоловіка звинуватили у самовільному залишенні частини. Що сталось з активістом з ЗСУ, який вийшов на протести?

Представники ВСП та військове командування тисли та погрожували бійцю ЗСУ, який долучився до мітингів, ідеться у відео, опубліковані в акаунті з ніком yavor_rarog в Instagram. Коли боєць перебував вже у частині, повернувшись з акцій протесту, йому оголосили, що він начебто пішов у СЗЧ. При цьому лунали погрози "обнулення" — тобто смерті внаслідок потрапляння на найважчу ділянку фронту.

Деталі ситуації, які склалась після участі у мітингу, з'явились у сторіз Instagram 18 липня. Військовий розповів, що взяв участь у першому дні протестів, а тоді повернувся у частину (орієнтовно, ідеться про 16-17 липня). Він пояснив, що фігурував на відео з площі, коли майже "пакували у бусик" невідомого бійця. Як виявилось, це був саме yavor_rarog: нападники не представились, тому не відомо, яку структуру вони представляли.

Відео дня

"Біля машина інцидент відбувся. Мене ледь в бусік не запакували. Не знаю хто: не представилися, пішли. Не знаю, що буде далі. Буде добре, то буде добре. Буде погано, то буде погано. Постараюсь бути на зв'язку", — сказав він.

У наступних кадрах — пояснення, що було далі. З'ясувалось, що після мітингу він повернувся у частину і встиг на вечірнє шикування. Тим часом після ранкового шикування раптом командування повідомило, що він пішов у СЗЧ.

"Після чого мене повезли на ВСП, де мене прийняли, закували в наручники, погрожували мені скелею, шквалом, обновленням. Звідти мене забрали на один тимчасовий пункт, привезли на другий, де переводять у новий підрозділ", — чути на відео.

Не відомо, у якому підрозділі служить боєць, якого звинуватили у СЗЧ через участь в акціях протесту. Командування поки не реагувало на інцидент.

Протести проти Сирського — деталі

Зазначимо, з 16 липня в Україні тривають протести на підтримку Федорова, який розкритикував генерала Сирського. Ексміністр оборони заявив, що головнокомандувач ігнорував його пропозиції та не звертав увагу на аналітику. На думку Федорова, управлінські рішення Сирського не відповідають вимогам сучасного технологічного війська.

18 липня, згідно з даними FT, стало відомо, що Зеленський шукає заміну Сирському та може відправити його у відставку. Одна з кандидатур на заміну — в.о. міністра оборони Євген Хмара, написав журналіст Михайло Ткач.

Нагадуємо, командир "Вовків да Вінчі" розповів, що отримав догану через участь у протестах.