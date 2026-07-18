"Наивные люди": Корчинский поддержал Сырского и раскритиковал Федорова и протесты

Основатель батальона "Братство" и общественный деятель Дмитрий Корчинский прокомментировал конфликт между экс-министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим Александром Сырским. Корчинский поддержал Сырского, но признал, что тот не всегда прав. Какие аргументы "за" и "против" прозвучали в отношении главнокомандующего и экс-главы Минобороны?

Позиция Корчинского в отношении Федорова и Сырского появилась на его странице в Facebook днём 18 июля. Сначала общественный деятель назвал участников протеста "наивными людьми", а затем пояснил, что они имеют возможность протестовать благодаря операции по обороне Киева, которой руководил Сырский. Далее Корчинский привел критические аргументы в адрес главнокомандующего, которые повторяют люди, и выводы экспертов, опровергающие их. После этого он подытожил, что это самый опытный командующий армией, который знает реалии современной войны и умеет адаптироваться.

В публикации упоминаются обвинения в адрес Сырского в связи с потерями на фронте, из-за которых его называют "мясником". Между тем соотношение потерь Украины и РФ на фронте составляет один к восьми, напомнил Корчинский. Также отвергаются обвинения в том, что главнокомандующий "неправильно ведет войну". Указывается, что автор этих слов, Федоров, вообще не воевал и имеет возможность работать в Украине благодаря действиям Сырского в первые месяцы войны.

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"Если бы не Сырский, Федоров занимался бы стартапами в Америке, как беженец. [Сырский] — самый опытный военачальник современности в вопросах реальной войны и обладает очень гибким умом", — написал Корчинский.

Впрочем, в посте также содержится оценка Федорова, который, по мнению активиста, всё же обладает положительными чертами. По мнению Корчинского, экс-министр обороны "способен приносить пользу, когда понимает пределы своей компетенции", но у него есть недостаток — он "склонен к истерикам и умеет заразить ими других обиженных".

Федоров против Сырского — комментарий Корчинского от 18 июля Фото: Скриншот

Федоров против Сырского — подробности

Отметим, что 16 июля во время итогового брифинга экс-министр обороны Михаил Федоров рассказал, в чём заключалась проблема с Сырским и Генштабом. По его словам, бюрократия в командовании "похоронила" несколько его инициатив, игнорировала аналитику и принимала решения без учета новых технологических возможностей. Кроме того, он упомянул об успешной борьбе с коррупцией в Минобороны: увольнял людей, имевших коммерческий интерес, и навел порядок в тендерах. Федоров также подчеркнул, что не ставил ультиматум — либо он, либо Сырский.

После этого появился первый и на сегодняшний день последний комментарий Александра Сырского по поводу ситуации с Федоровым. В первую очередь главнокомандующий поблагодарил экс-министра обороны за работу, а затем также упомянул о Киевской оборонной операции. Генерал отметил, что благодаря тем победам сегодня есть возможность "проводить брифинги, формировать видение".

Напоминаем, что в Украине уже третьи сутки подряд проходят акции в поддержку Федорова и против Сырского. Между тем президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как пытается решить проблемы, связанные с противоречиями между этими чиновниками.