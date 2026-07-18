"Решения будут": Зеленский рассказал о беседах с Федоровым и Сырским (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прислушивается к мнению людей, вышедших на акции протеста в Украине. Глава государства встретился с Михаилом Федоровым и Александром Сырским и разрабатывает решения, касающиеся армии.

Новое обращение Зеленского появилось в социальных сетях президента вечером 18 июля, на третий день протестов в Украине. Выяснилось, что глава государства проводит консультации, чтобы принять окончательное решение. Помимо заявления о встрече с высшими должностными лицами, Зеленский сказал, что война должна вернуться в РФ, и поблагодарил бойцов, защищающих Украину на фронте.

"Сегодня долго разговаривал с Михаилом Федоровым. Сегодня я также разговаривал с Александром Сырским. Решения по поводу армии будут выработаны", — сказал он.

Федоров vs Сырский — подробности

Вечером 18 июля, за четыре минуты до обращения Зеленского, появился лаконичный комментарий Федорова, который перед этим, 16 июля, опубликовал пост с итогами работы. Экс-министр обороны написал, что "изменения обязательно будут" и что "диалог есть".

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"Такой ответственности я не испытывал даже на правительственных должностях", — подытожил Федоров, поблагодарив ветеранов и военных.

Федоров vs Сырский — пост бывшего министра обороны от 18 июля Фото: Скриншот

На страницах социальных сетей Александра Сырского пока нет свежих комментариев в связи с вечерним обращением президента Украины. Последний пост главнокомандующего ВСУ в 12:37 18 июля — об ударе дронов по важным целям РФ в Московской и Тамбовской областях.

Отметим, что в Украине третий день подряд проходят акции в поддержку Федорова и с критическими лозунгами в адрес Сырского. 18 июля тысячи людей вышли на центральные площади Киева, Одессы, Львова, Хмельницкого и других областных центров. Люди скандировали, что хотят вернуть Федорова на пост министра обороны, а также требовали отставки Сырского. Среди лозунгов — призывы воевать с помощью технологий, чтобы не гибли люди, и обращения к народным депутатам с просьбой не уходить на каникулы и принимать важные государственные решения.

Напоминаем, что в сети появились сообщения о давлении на военных, выступавших в качестве организаторов и участников акций протеста в поддержку Федорова: об этом писала, например, врач Алина Михайлова. Кроме того, появился пост комбата "Волков да Винчи" Сергея Филимонова, который рассказал о "выговоре от Сырского". К тому же военный, которого едва не задержали на митинге, сообщил, что его обвиняют в СЗЧ и хотят отправить в "Скалу".