Не митинг, а похищение людей: в Генштабе объяснили, почему Филимонов получил выговор
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины объяснил причину выговора, который получил командир батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов на фоне протестов против главнокомандующего Александра Сырского. Официальная причина выговора — инцидент с похищением людей, зафиксированный в мае 2026 года. Какие события произошли в подразделении Филимонова два месяца назад?
Противоправные действия совершили бойцы 108-го отдельного штурмового батальона 59-й бригады им. Гандзюка Сил беспилотных систем ВСУ, говорится в пояснении Генштаба. Выговор был вынесен не в июле во время протестов, а 27 июня 2026 года. Выяснилось, что после майского инцидента было проведено служебное расследование, в ходе которого было установлено, что Филимонов нарушил Устав. Именно поэтому на него, а также на других бойцов подразделения было наложено дисциплинарное взыскание, сообщило командование.
Заявление Генштаба по поводу Филимонова появилось около 18:00 18 июля. В сообщении кратко излагаются подробности дела, касающегося похищения людей. Инцидент с похищением произошел 1 мая в населенном пункте Шахтерское Днепропетровской области. Нападение, вероятно, совершили трое бойцов 108-го батальона "Волки да Винчи": в связи с этим их задержали правоохранители. Задержанным предъявлены подозрения по двум статьям Уголовного кодекса — ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы, похищение человека, наказание до пяти лет лишения свободы) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением холодного или огнестрельного оружия, до семи лет).
"В ходе служебного расследования установлено, что майор Сергей Филимонов допустил нарушение требований ряда статей Дисциплинарного устава и Устава внутренней службы ВС Украины", — написал Генштаб ВСУ.
Выговор от Сырского — что рассказал Филимонов
Отметим, что Фокус писал о выговоре от Сырского, который получил комбат Сергей Филимонов. Сообщение о наказании утром 18 июля появилось в Telegram-канале. При этом военный не уточнил, в чём заключалась причина выговора. Через несколько минут в соцсети X он уточнил, что наказание получил накануне, 17 июля. Кроме того, сутками ранее майор прокомментировал отставку министра обороны Михаила Федорова, который 16 июля раскритиковал Александра Сырского. Филимонов написал, что отставка министра — это плохая идея: объяснения, почему появилась такая оценка, нет.
Между тем с момента отставки Федорова в Украине продолжаются протестные акции в разных городах. Люди выходят на центральные площади городов и демонстрируют плакаты со словами поддержки министра, а также звучат критические высказывания в адрес Сырского. В сети появились сообщения о "репрессиях в армии" в связи с заявлениями военных о давлении за участие в протестах. Среди прочего речь шла о боевом медике, к которому пришли представители командования Сил беспилотных систем из-за того, что он, как полагают, организовывал акции. Медик Алина Михайлова уточнила, что медик уже демобилизовался, и поэтому непонятно, почему эта информация не известна командованию.
Напоминаем, что 18 июля стало известно о судьбе военнослужащего, которого пытались задержать во время акции протеста: боец рассказал, как отреагировало командование воинской части.