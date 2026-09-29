"Почувствуете счастье": Корчинский нашел позитив в ударах РФ по дата-центрам и энергетике (видео)

Основатель батальона "Братство" и общественный деятель Дмитрий Корчинский отреагировал на дронный террор со стороны россиян, отметив, что в этом можно увидеть положительный момент.

Дмитрий Корчинский заявил, что удары дронов по городам Украины носят символический характер. Однако он отметил, что бояться не стоит.

Корчинский прокомментировал обстрелы Украины

"Это очень символично. Жизнь переполнена символами и знамениями. Мудрец умеет их читать. И сейчас вы станете такими мудрецами. Они попали в академию наук. Это символ и знамение того, что они на самом деле хотят сделать с нашим интеллектом. Но также они сегодня попали на Подоле в церковь, которая является памятником архитектуры. И это показывает, что они хотят сделать с нашим духом", — сказал Дмитрий Корчинский в представленном видеоролике.

По его мнению, бояться стоит, возможно, только увеличения бытовых неудобств.

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"Вот они там наносят удары по дата-центрам, могут нанести серьёзный ущерб энергетике, разбомбить ещё две-три автозаправки. Ну, я вам скажу, что, возможно, без интернета и какое-то время без электричества вы почувствуете даже больше счастья. По крайней мере, это подтолкнет вас к большему творчеству. Ведь интернет вам нужен в основном для того, чтобы тупеть. А электроэнергия вам нужна для того, чтобы вы не видели света свечей, для того, чтобы вы не слышали настоящей, а не электрической музыки, для того, чтобы вы поменьше общались со своими ближними", — заявил Корчинский.

Отметим, что ранее Дмитрий Корчинский комментировал протесты против отставки Михаила Федорова.

Кроме того, Корчинский заявлял, что во время нападений на ТЦК военные должны открывать ответный огонь. По его словам, бойцы его батальона не видят большой разницы между теми, кто нападал на сотрудников военкоматов, и оккупантами.